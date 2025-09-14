Rapid gegen WSG Tirol ab 14.30 Uhr LIVE

Letzte Rapid-Pleite gegen WSG vor fast fünf Jahren

Seit einem Heim-0:3 am 13. Dezember 2020 kassierte Rapid gegen die WSG keine Niederlage mehr, elf Siege und drei Remis gab es in dieser Zeit. „Das ist vollkommen wurscht, es ist eine andere Mannschaft, eine komplett neue Situation“, betonte Stöger. Von der starken Performance der Tiroler, die ein Spiel weniger absolviert und fünf Punkte weniger gesammelt haben, sei er „nicht wahnsinnig überrascht“. Auf einen „richtig guten Tormann, große Verteidiger, geile Zocker im Mittelfeld und Gefährlichkeit in der Spitze“ müsse man sich einstellen.