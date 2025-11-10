Vorteilswelt
Sechs Doppelpacker

16:0! Marokko bejubelt Rekordsieg bei der U17-WM

Fußball International
10.11.2025 14:29
Jubel bei den Fans aus Marokko.
Jubel bei den Fans aus Marokko.(Bild: AP/Associated Press/Andre Penner)

Was für ein Schützenfest! Marokkos U17-Nationalteam hat bei der WM in Katar einen historischen Sieg gefeiert und Neukaledonien mit 16:0 abgeschossen.



Damit pulverisierten die Nordafrikaner den bisherigen U17-WM-Rekord von Spanien (13:0 gegen Neuseeland im Jahr 1997).

Sechs Doppelpacker, zwei Rote Karten
Schon früh war klar, wohin die Reise gehen wird: Neukaledonien kassierte in der ersten Halbzeit zwei Platzverweise, Marokko nutzte die Überzahl eiskalt aus. Mit Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahël Haddani, Abdellah Ouazane und Ismail El Aoud trafen gleich sechs Spieler doppelt.

Dazu kamen Treffer von Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui und ein Eigentor von Steevy Andrew.

Während Neukaledonien am ersten Spieltag mit einem 0:0 gegen Japan noch überraschte, war gegen Marokko nichts zu holen.

Der 16:0-Sieg geht als der höchste Erfolg in die Geschichte der U17-WM ein – ein Tag, den der marokkanische Nachwuchsfußball wohl nie vergessen wird.





Ähnliche Themen
MarokkoKatarSpanienNeuseeland

