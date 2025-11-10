16:0! Marokko bejubelt Rekordsieg bei der U17-WM

Sechs Doppelpacker, zwei Rote Karten

Schon früh war klar, wohin die Reise gehen wird: Neukaledonien kassierte in der ersten Halbzeit zwei Platzverweise, Marokko nutzte die Überzahl eiskalt aus. Mit Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahël Haddani, Abdellah Ouazane und Ismail El Aoud trafen gleich sechs Spieler doppelt.