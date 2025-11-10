Schauspielerin Jutta Speidel ist Führerschein los

Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben vorerst ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der „Bild“-Zeitung: „Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen“, sagte sie.
„Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt.“ Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt – „und ich habe Gas gegeben“.
In Polizeikontrolle gebraust
Nach 30 Kilometern musste sie abbiegen, „wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist“. Die Folge: „Das war teuer – aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein.“
Die 71-Jährige macht ihre Temposünde öffentlich, weil sie das Auto für ihre Wohltätigkeitsarbeit für den Verein Horizont brauche, der obdachlosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause bietet.
Bittet um Spenden
„Das bringt mich richtig in die Bredouille“, sagte sie. „Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann.“
Der Pfändertunnel ist ein Autobahntunnel im Verlauf der Rheintal-Autobahn A14 und dient u.a. als Umfahrung von Bregenz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.