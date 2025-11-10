Vorteilswelt
„Das war teuer“

Schauspielerin Jutta Speidel ist Führerschein los

Society International
10.11.2025 11:31
Jutta Speidel brauste in eine Polizeikontrolle und ist jetzt für drei Monate ihren Führerschein ...
Jutta Speidel brauste in eine Polizeikontrolle und ist jetzt für drei Monate ihren Führerschein los.(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)

Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben vorerst ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der „Bild“-Zeitung: „Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen“, sagte sie. 

„Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt.“ Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt – „und ich habe Gas gegeben“.

In Polizeikontrolle gebraust
Nach 30 Kilometern musste sie abbiegen, „wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist“. Die Folge: „Das war teuer – aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein.“

Die 71-Jährige macht ihre Temposünde öffentlich, weil sie das Auto für ihre Wohltätigkeitsarbeit für den Verein Horizont brauche, der obdachlosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause bietet. 

Bittet um Spenden
„Das bringt mich richtig in die Bredouille“, sagte sie. „Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann.“

Der Pfändertunnel ist ein Autobahntunnel im Verlauf der Rheintal-Autobahn A14 und dient u.a. als Umfahrung von Bregenz.

