Meine Generation hält „den Laden am Laufen“

„Wir haben einfach mal gemacht“

„Wenn mich heute ein 28-Jähriger unschlüssig anschaut und ernsthaft meint, er müsse noch drüber nachdenken, ob sein Job das Richtige sei, dann muss ich schon sagen: Wir haben einfach mal gemacht und losgelegt“, erzählte die zweimalige Olympiasiegerin.