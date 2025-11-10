Kindesmissbrauchsbilder verbreitet – Haftstrafen

Auf die Spur der mutmaßlichen Täter kamen Ermittlerinnen und Ermittler bereits vor sechs Jahren durch ein Verfahren in Bayern. Dabei stießen sie auf einen Nutzer aus Duisburg, der den Beamten seine Zugangsdaten zu dem Forum übergab. Nach mehrjährigen Ermittlungen konnten sie die Angeklagten dann Ende September 2024 festnehmen und die Plattform stilllegen. Bei der Razzia in sechs Bundesländern wurde damals umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.