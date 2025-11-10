Bloom kuschelte zu Halloween mit Perry-Lookalike

Wenn das mal kein böser Seitenhieb auf Katy Perry ist! Wie jetzt herausgekommen ist, kuschelte Orlando Bloom zu Halloween ausgerechnet mit Schauspielerin Rachel Lynn Matthews, die sich als seine Ex verkleidet hatte.
Während Katy Perry in ihrem neuesten Song über Herzschmerz und eine Trennung singt, sorgt nun auch Orlando Bloom für Schlagzeilen. Denn rund zwei Wochen nach Halloween tauchten plötzlich Bilder auf, die den Hollywoodstar recht vertraut mit einer jungen Frau zeigen, die seiner Ex zum Verwechseln ähnlich schaut.
Bloom amüsierte sich mit Fake-Perry
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Denn Schauspiel-Kollegin Rachel Lynn Matthews wählte ausgerechnet Katy Perrys All-Outfit als Halloween-Kostüm. Mit der Perücke und dem blauen Overall, der an jenen der Blue-Origin-Mission erinnert, verwandelte sich die Schauspielerin in den Popstar, der im April einen Trip ins Weltall wagte.
Auf Twitter wurden die Schnappschüsse von Orlando Bloom und der falschen Katy Perry von Fans munter geteilt:
Und Bloom, der sich für das schaurige Fest als Skelett verkleidet hatte, fand diesen frechen Look offenbar zum Schreien komisch. Vielleicht auch deshalb, weil sich Matthews auch noch in die ikonische Perry-Pose warf und ehrfürchtig den Boden küsste, wie ein weiteres Foto aus Matthews mittlerweile wieder abgelaufenen Instagram-Story, das Fans allerdings auf Social Media verbreiteten, beweist.
Unklar ist bislang, ob Bloom und Matthews Freunde sind, oder sich einfach zufällig getroffen haben. Wie es heißt, feierte der Hollywoodstar heuer auf der jährlichen Halloween-Party von Vas J Morgan und Michael Braun.
Fans geteilter Meinung über Schnappschuss
Auf Social Media sorgte der Schnappschuss des 48-Jährigen mit der Fake-Perry jedenfalls für viel Gesprächsstoff. „Wenn sie nur irgendeine Fremde auf der Party ist, die sich in diesem Outfit mit ihm fotografieren ließ, ist das urkomisch, lol“, kommentierte ein Fan.
Andere Fans fanden wiederum, das Foto von Bloom und der falschen Katy Perry sei „geschmacklos“. „Das ist so respektlos, besonders gegenüber jemandem, mit dem er sich das Sorgerecht teilen muss“, schimpfte ein Fan zudem im Netz.
Bei Katy Perrys Allflug im April drückte Orlando Bloom noch die Daumen, nur wenige Wochen später gab das Paar aber bekannt, dass es seine Verlobung aufgelöst hatte. Die Sängerin ist mittlerweile wieder frisch verliebt – in Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau, mit dem sie kürzlich ihr großes Liebes-Outing feierte.
