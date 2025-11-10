Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Böser Seitenhieb

Bloom kuschelte zu Halloween mit Perry-Lookalike

Society International
10.11.2025 10:12
Original und Fälschung: Orlando Bloom hatte es zu Halloween mit einem Katy-Perry-Lookalike ...
Original und Fälschung: Orlando Bloom hatte es zu Halloween mit einem Katy-Perry-Lookalike lustig.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/rachellynnmatthews, APA/AFP/BLUE ORIGIN/Handout)

Wenn das mal kein böser Seitenhieb auf Katy Perry ist! Wie jetzt herausgekommen ist, kuschelte Orlando Bloom zu Halloween ausgerechnet mit Schauspielerin Rachel Lynn Matthews, die sich als seine Ex verkleidet hatte.

0 Kommentare

Während Katy Perry in ihrem neuesten Song über Herzschmerz und eine Trennung singt, sorgt nun auch Orlando Bloom für Schlagzeilen. Denn rund zwei Wochen nach Halloween tauchten plötzlich Bilder auf, die den Hollywoodstar recht vertraut mit einer jungen Frau zeigen, die seiner Ex zum Verwechseln ähnlich schaut.

Bloom amüsierte sich mit Fake-Perry
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Denn Schauspiel-Kollegin Rachel Lynn Matthews wählte ausgerechnet Katy Perrys All-Outfit als Halloween-Kostüm. Mit der Perücke und dem blauen Overall, der an jenen der Blue-Origin-Mission erinnert, verwandelte sich die Schauspielerin in den Popstar, der im April einen Trip ins Weltall wagte. 

Auf Twitter wurden die Schnappschüsse von Orlando Bloom und der falschen Katy Perry von Fans munter geteilt:

Und Bloom, der sich für das schaurige Fest als Skelett verkleidet hatte, fand diesen frechen Look offenbar zum Schreien komisch. Vielleicht auch deshalb, weil sich Matthews auch noch in die ikonische Perry-Pose warf und ehrfürchtig den Boden küsste, wie ein weiteres Foto aus Matthews mittlerweile wieder abgelaufenen Instagram-Story, das Fans allerdings auf Social Media verbreiteten, beweist.

Unklar ist bislang, ob Bloom und Matthews Freunde sind, oder sich einfach zufällig getroffen haben. Wie es heißt, feierte der Hollywoodstar heuer auf der jährlichen Halloween-Party von Vas J Morgan und Michael Braun.

Katy Perry küsste nach ihrem All-Flug den Boden.
Katy Perry küsste nach ihrem All-Flug den Boden.(Bild: APA/AFP/BLUE ORIGIN/Handout)

Fans geteilter Meinung über Schnappschuss
Auf Social Media sorgte der Schnappschuss des 48-Jährigen mit der Fake-Perry jedenfalls für viel Gesprächsstoff. „Wenn sie nur irgendeine Fremde auf der Party ist, die sich in diesem Outfit mit ihm fotografieren ließ, ist das urkomisch, lol“, kommentierte ein Fan. 

Andere Fans fanden wiederum, das Foto von Bloom und der falschen Katy Perry sei „geschmacklos“. „Das ist so respektlos, besonders gegenüber jemandem, mit dem er sich das Sorgerecht teilen muss“, schimpfte ein Fan zudem im Netz.

Lesen Sie auch:
Katy Perry singt in ihrem neuen Song „Bandaids“ über eine zerbrochene Liebe. 
Katy Perry
Abrechnung mit Bloom? Neuer Song sorgt für Wirbel
07.11.2025
„Ist perfekte Frau“
Trudeau soll absolut verrückt nach Katy Perry sein
29.10.2025

Bei Katy Perrys Allflug im April drückte Orlando Bloom noch die Daumen, nur wenige Wochen später gab das Paar aber bekannt, dass es seine Verlobung aufgelöst hatte. Die Sängerin ist mittlerweile wieder frisch verliebt – in Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau, mit dem sie kürzlich ihr großes Liebes-Outing feierte.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
165.120 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
103.394 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.958 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Society International
Böser Seitenhieb
Bloom kuschelte zu Halloween mit Perry-Lookalike
Allerletzte Tour
Nach über 50 Jahren: Journey kündigt Abschied an
70er wild gefeiert
Warum Cops mehrfach Kris Jenners Party crashten
Die nervt echt!
Eine der Kardashians bringt Lawrence zur Weißglut
Drohnen jagen Menschen
Ukraine: Jolie geschockt von „menschlicher Safari“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf