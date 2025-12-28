Vorteilswelt
Lebensstil & Fitness

Ehrlichkeit und Eisen als Erfolgsrezept

Burgenland
28.12.2025 09:00
Benjamin Murlasits hat sich mit als Fitnesstrainer selbstständig gemacht und macht gerade die ...
Benjamin Murlasits hat sich mit als Fitnesstrainer selbstständig gemacht und macht gerade die Ausbildung zum diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainer. Er selbst lebt seit einem halben Jahr ketogen.(Bild: Benjamin Murlasits)

Benjamin Murlasits aus Bruckneudorf hat in seinem Leben nach verschiedenen Methoden versucht sein Idealgewicht zu erreichen. Jetzt hat er seinen Weg gefunden und teilt ihn auch.

0 Kommentare

Manche Dinge funktionierten besser, manche weniger gut. Mitgenommen hat er aber überall etwas. Vor allem Erfahrung. Aber es hat nie das gebracht, was es ihm bringen sollte: Eine gute Form und einen fitten Körper. Und auch seine Blutbilder waren nicht herausragend. Er hörte auch immer wieder von der „Fettdiät“ oder ketogener Ernährung. „Irgendwann habe ich mir dann ein Buch von einer Ärztin gekauft, dann noch eines. Dann wollte ich es ausprobieren.“

Start am 16. Juni dieses Jahres

Am 16. Juni 2025 hat er schließlich den Versuch gestartet: Seitdem gehören viel Eiweiß und Fett und dafür kein Zucker und wenig Kohlehydrate zu seinem Lebensstil. Neben der Ernährungsumstellung trainierte er wie gewohnt weiter. Und sah Ergebnisse. Auch, wenn für ihn das Abnehmen nie im Vordergrund stand, freut er sich über weniger Körperfett und einen definierteren Körper. 

Benjamin Murlasits bremst aber auch gleich alle, die meinen, damit könne man innerhalb kürzester Zeit rank und schlank werden. „Jeder Mensch braucht eine Zeit des Umstiegs. Männer sogar länger als Frauen, aber man kann schon sagen, dass man erst nach fünf bis sechs Wochen so richtig in der Ketose ist.“ Vereinfacht erklärt: In der Ketose beginnt der Körper mangels Glukose, die bei dieser Lebensart wenig zugeführt wird, körpereigenes Fett zu verbrennen. Die Leber produziert aus den Fettsäuren Ketonkörper, die wasserlöslich sind und ins Blut abgegeben werden. Diese werden dann als Haupt-Energiequelle – auch vom Gehirn – genutzt.

Training gehört für Benjamin Murlasits dazu.
Training gehört für Benjamin Murlasits dazu.(Bild: Benjamin Murlasits)
Fleisch, Gemüse, gesunde Fette – das sind die Hauptzutaten der ketogenen Ernährung.
Fleisch, Gemüse, gesunde Fette – das sind die Hauptzutaten der ketogenen Ernährung.(Bild: Benjamin Murlasits)
Auch Palatschinken gehen – allerdings ohne Industriezucker.
Auch Palatschinken gehen – allerdings ohne Industriezucker.(Bild: Benjamin Murlasits)
Auch dieses Rezept findet man auf der Homepage von Benjamin Murlasits
Auch dieses Rezept findet man auf der Homepage von Benjamin Murlasits(Bild: Benjamin Murlasits)
Brot? Ja sicher! Aber ebenfalls ketogen!
Brot? Ja sicher! Aber ebenfalls ketogen!(Bild: Benjamin Murlasits)

Was für ihn auch wichtig ist: die Abklärung beim Arzt. Er selbst überprüft regelmäßig per Blutbild, wie sich seine Werte ändern. Und sie verbessern sich seit der Ernährungsumstellung stetig. Für ihn in der Früh mittlerweile ganz normal ist aber auch das Messen, wie es in der Ketose ausschaut. Das funktioniert mit einem Gerät, das seine Atemluft misst. 

Zitat Icon

Ohne ärztliche Begleitung rate ich von jeglicher Diät ab. Man sollte wirklich regelmäßig sein Blutbild kontrollieren lassen. 

Benjamin Murlasits

Nach einer gewissen Zeit sah er die ersten Erfolge – und vor allem fühlte er sie. Denn er ist nach dem Essen nicht mehr müde, er hat mehr Energie und fühlt sich allgemein frischer. „Manche mögen mit Shakes, Reispudding und anderen Mittelchen abnehmen. Für mich ist das nichts. Seit meinem Umstieg fühle ich mich erheblich besser. Und ich sehe endlich Ergebnisse an meinem Körper.“ 

Keine Süßspeisen oder Brot? Weit gefehlt! 
Keto Crêpes

Auch, wenn Industriezucker ein No-Go bei ketogener Ernährung ist, muss man nicht zwingend auf Palatschinken oder Brot verzichten. Es gibt Alternativen zu Zucker und Mehl! Hier ein Rezept von Benjamin Murlasits‘ Homepage für Keto Crêpes.

Nährwerte von 4 Crêpes: 861 kcal, 70g F, 14g KH, 40g P

Zutaten für den Teig:

  • 3 Eier
  • 20g Mandelmehl
  • 15g Erythrit
  • 50g Frischkäse
  • 1 Prise Salz
  • Butter zum backen

Zutaten für die Füllung:

  • 50g Zuckerfreie Schoko-Drops
  • 50ml Schlagobers

Zubereitung:

  1. Die Eier in einer Schüssel schaumig schlagen.
  2. Frischkäse, Mandelmehl, Erythrit und Salz dazu. Gut mixen. Den Teig 5 min ruhen lassen.
  3. In der Zwischenzeit die Schoko-Drops und den Schlagobers am Herd bei geringer Hitze schmelzen.
  4. In einer beschichteten Pfanne immer etwas Butter schmelzen lassen und etwas Teig in die Pfanne geben. Mein Tipp: Eher kleiner Crêpes machen, dann gelingt das Wenden besser.
  5. Die Crêpes nach einander backen, mit Schoko füllen und wer möchte, mit Schlagobers, Himbeeren und Nüssen anrichten.

Die sah auch ein Freund und bat um Hilfe. „Ihm habe ich gesagt, dass ich ihm gerne einen Trainingsplan schreibe. Für die Ernährung kann ich ihm zwar sagen, was ich mache, da muss er sich aber selbst einlesen.“ Nachdem er nicht der einzige blieb, der ihn um Rat fragte, hat sich Benjamin Murlasits als selbstständig gemacht und ist gerade in Ausbildung zum diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainer. „Ehrlichkeit ist mein wichtigstes Prinzip – gemeinsam mit „Ehrlichkeit & Eisen“ unterstütze ich meine Kunden auf ihrem individuellen Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude“, erklärt er. Rezepte und Erfahrungen gibt's zusätzlich auf seiner Homepage und auch auf seiner Facebook-Seite. 

Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
