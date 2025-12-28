Ehrlichkeit und Eisen als Erfolgsrezept

Die sah auch ein Freund und bat um Hilfe. „Ihm habe ich gesagt, dass ich ihm gerne einen Trainingsplan schreibe. Für die Ernährung kann ich ihm zwar sagen, was ich mache, da muss er sich aber selbst einlesen.“ Nachdem er nicht der einzige blieb, der ihn um Rat fragte, hat sich Benjamin Murlasits als selbstständig gemacht und ist gerade in Ausbildung zum diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainer. „Ehrlichkeit ist mein wichtigstes Prinzip – gemeinsam mit „Ehrlichkeit & Eisen“ unterstütze ich meine Kunden auf ihrem individuellen Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude“, erklärt er. Rezepte und Erfahrungen gibt's zusätzlich auf seiner Homepage und auch auf seiner Facebook-Seite.