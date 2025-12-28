Ehrlichkeit und Eisen als Erfolgsrezept

Benjamin Murlasits aus Bruckneudorf hat in seinem Leben nach verschiedenen Methoden versucht sein Idealgewicht zu erreichen. Jetzt hat er seinen Weg gefunden und teilt ihn auch.
Manche Dinge funktionierten besser, manche weniger gut. Mitgenommen hat er aber überall etwas. Vor allem Erfahrung. Aber es hat nie das gebracht, was es ihm bringen sollte: Eine gute Form und einen fitten Körper. Und auch seine Blutbilder waren nicht herausragend. Er hörte auch immer wieder von der „Fettdiät“ oder ketogener Ernährung. „Irgendwann habe ich mir dann ein Buch von einer Ärztin gekauft, dann noch eines. Dann wollte ich es ausprobieren.“
Start am 16. Juni dieses Jahres
Am 16. Juni 2025 hat er schließlich den Versuch gestartet: Seitdem gehören viel Eiweiß und Fett und dafür kein Zucker und wenig Kohlehydrate zu seinem Lebensstil. Neben der Ernährungsumstellung trainierte er wie gewohnt weiter. Und sah Ergebnisse. Auch, wenn für ihn das Abnehmen nie im Vordergrund stand, freut er sich über weniger Körperfett und einen definierteren Körper.
Benjamin Murlasits bremst aber auch gleich alle, die meinen, damit könne man innerhalb kürzester Zeit rank und schlank werden. „Jeder Mensch braucht eine Zeit des Umstiegs. Männer sogar länger als Frauen, aber man kann schon sagen, dass man erst nach fünf bis sechs Wochen so richtig in der Ketose ist.“ Vereinfacht erklärt: In der Ketose beginnt der Körper mangels Glukose, die bei dieser Lebensart wenig zugeführt wird, körpereigenes Fett zu verbrennen. Die Leber produziert aus den Fettsäuren Ketonkörper, die wasserlöslich sind und ins Blut abgegeben werden. Diese werden dann als Haupt-Energiequelle – auch vom Gehirn – genutzt.
Was für ihn auch wichtig ist: die Abklärung beim Arzt. Er selbst überprüft regelmäßig per Blutbild, wie sich seine Werte ändern. Und sie verbessern sich seit der Ernährungsumstellung stetig. Für ihn in der Früh mittlerweile ganz normal ist aber auch das Messen, wie es in der Ketose ausschaut. Das funktioniert mit einem Gerät, das seine Atemluft misst.
Ohne ärztliche Begleitung rate ich von jeglicher Diät ab. Man sollte wirklich regelmäßig sein Blutbild kontrollieren lassen.
Benjamin Murlasits
Nach einer gewissen Zeit sah er die ersten Erfolge – und vor allem fühlte er sie. Denn er ist nach dem Essen nicht mehr müde, er hat mehr Energie und fühlt sich allgemein frischer. „Manche mögen mit Shakes, Reispudding und anderen Mittelchen abnehmen. Für mich ist das nichts. Seit meinem Umstieg fühle ich mich erheblich besser. Und ich sehe endlich Ergebnisse an meinem Körper.“
Auch, wenn Industriezucker ein No-Go bei ketogener Ernährung ist, muss man nicht zwingend auf Palatschinken oder Brot verzichten. Es gibt Alternativen zu Zucker und Mehl! Hier ein Rezept von Benjamin Murlasits‘ Homepage für Keto Crêpes.
Nährwerte von 4 Crêpes: 861 kcal, 70g F, 14g KH, 40g P
Zutaten für den Teig:
Zutaten für die Füllung:
Zubereitung:
Die sah auch ein Freund und bat um Hilfe. „Ihm habe ich gesagt, dass ich ihm gerne einen Trainingsplan schreibe. Für die Ernährung kann ich ihm zwar sagen, was ich mache, da muss er sich aber selbst einlesen.“ Nachdem er nicht der einzige blieb, der ihn um Rat fragte, hat sich Benjamin Murlasits als selbstständig gemacht und ist gerade in Ausbildung zum diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainer. „Ehrlichkeit ist mein wichtigstes Prinzip – gemeinsam mit „Ehrlichkeit & Eisen“ unterstütze ich meine Kunden auf ihrem individuellen Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude“, erklärt er. Rezepte und Erfahrungen gibt's zusätzlich auf seiner Homepage und auch auf seiner Facebook-Seite.
