„Was war das schon wieder für ein Jahr!“

Zwischen schönstem und unschönstem Fest

Kurz nach dem schönsten Fest des Jahres neigt sich 2025 dem Ende zu. Welches das unschönste Fest ist, lässt Schütter offen. „Das kann jede und jeder für sich entscheiden.“ Die Geschwindigkeit des Jahres irritiert ihn. Zum Jahrtausendwechsel gab es die Sorge, dass Computer und Handys nicht mehr funktionieren. Heute wäre man froh, wenn die Welt wieder langsamer werden würde. Seine Prognose für 2026 klingt optimistisch. „Das nächste Jahr wird unter den 49 schönsten Jahren meines Lebens sein.“ Ein letzter Tipp: „Wer weniger schläft, weniger Wein trinkt und nur mehr zu Selbstbedienungskassen geht, gewinnt 245 Tage Lebenszeit netto. Oder einfach gar nicht schlafen und mehr Wein trinken. Aber wer will schon alles mitbekommen?“