Knacke deinen eigenen Code und den fürs Jahr 2026

„Es ist ein Einser-Jahr“, erklärt die Deutsch Jahrndorfer Numerologin Inge Mimlich. (2 + 2 + 6 = 10/1). Das heißt, man sollte ehrgeizig sein und Initiative ergreifen, denn es ist ein Jahr des Handelns. Während 2025 viele Dinge abgeschlossen wurden, sollte man im neuen Jahr Pläne realisieren und nicht nur über sie reden.