Knacke deinen eigenen Code und den fürs Jahr 2026

Zahlen sind Hilfsmittel. Wer sie versteht, entdeckt seine eigene Kraft – und kann einiges daraus lernen.
Aber was bringt das Jahr 2026? Im chinesischen Tierkreiszeichen ist es das Jahr des Feuerpferdes. Ein besonderes Jahr, das nur alle 60 Jahre vorkommt. Und auch die Zahlen versprechen ein Jahr, das in die Tiefe gehen wird.
„Es ist ein Einser-Jahr“, erklärt die Deutsch Jahrndorfer Numerologin Inge Mimlich. (2 + 2 + 6 = 10/1). Das heißt, man sollte ehrgeizig sein und Initiative ergreifen, denn es ist ein Jahr des Handelns. Während 2025 viele Dinge abgeschlossen wurden, sollte man im neuen Jahr Pläne realisieren und nicht nur über sie reden.
„Unabhängigkeit, Ehrgeiz und Weiterbildung bestimmen das Jahr“, so Mimlich. Im ersten Halbjahr fordert sie auf, keine Kompromisse zu machen. Ab dem zweiten Halbjahr kommt dann die 4 mit der 0 zum Tragen. Hier warnt sie vor Unruhen.
„Das Volk wird sich nicht mehr mit Versprechungen zufriedengeben. Ich befürchte, es wird viele Demonstrationen geben“, so die Numerologin. Ihren Jahreskalender mit täglichen Tipps samt Mondständen gibt’s beim Margarete Tischler Verlag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.