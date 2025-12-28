Vorteilswelt
Blick aufs neue Jahr

Knacke deinen eigenen Code und den fürs Jahr 2026

Burgenland
28.12.2025 11:00
Die Numerologin beschäftigt sich seit Jahren mit Zahlen
Die Numerologin beschäftigt sich seit Jahren mit Zahlen(Bild: Charlotte Titz)

Zahlen sind Hilfsmittel. Wer sie versteht, entdeckt seine eigene Kraft – und kann einiges daraus lernen. 

Aber was bringt das Jahr 2026? Im chinesischen Tierkreiszeichen ist es das Jahr des Feuerpferdes. Ein besonderes Jahr, das nur alle 60 Jahre vorkommt. Und auch die Zahlen versprechen ein Jahr, das in die Tiefe gehen wird.

„Es ist ein Einser-Jahr“, erklärt die Deutsch Jahrndorfer Numerologin Inge Mimlich. (2 + 2 + 6 = 10/1). Das heißt, man sollte ehrgeizig sein und Initiative ergreifen, denn es ist ein Jahr des Handelns. Während 2025 viele Dinge abgeschlossen wurden, sollte man im neuen Jahr Pläne realisieren und nicht nur über sie reden.

In ihrem Jahreskalender gibt es tägliche Tipps.
In ihrem Jahreskalender gibt es tägliche Tipps.(Bild: Charlotte Titz)

„Unabhängigkeit, Ehrgeiz und Weiterbildung bestimmen das Jahr“, so Mimlich. Im ersten Halbjahr fordert sie auf, keine Kompromisse zu machen. Ab dem zweiten Halbjahr kommt dann die 4 mit der 0 zum Tragen. Hier warnt sie vor Unruhen.

Lesen Sie auch:
Inge Mimlich liebt Zahlen und knackt den Code von jedem.
Große Voraussagen
Numerologin: Ehrgeiz & Wille fürs Jahr 2025
01.01.2025

„Das Volk wird sich nicht mehr mit Versprechungen zufriedengeben. Ich befürchte, es wird viele Demonstrationen geben“, so die Numerologin. Ihren Jahreskalender mit täglichen Tipps samt Mondständen gibt’s beim Margarete Tischler Verlag.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
