Tauschen Sie‘s um!

Zweite Chance für unliebsame Weihnachtsgeschenke

Burgenland
28.12.2025 19:00
Trixi Gross hat die Tauschbörse in Frauenkirchen ins Leben gerufen. „Es hat wohl schon jeder ...
Trixi Gross hat die Tauschbörse in Frauenkirchen ins Leben gerufen. „Es hat wohl schon jeder einmal etwas bekommen, was ihn weniger begeistert hat“, lacht sie.(Bild: Gross)

Lagen wieder einmal Socken unter dem Christbaum? Oder noch schlimmeres? In Frauenkirchen gibt's am Silvestertag eine „Tauschbörse“ beim Verein EntlastungsZentrum. 

Wer kennt es nicht – man schenkt, ohne darüber nachzudenken, ob das Gegenüber sich freut. Oder bekommt selbst ein Präsent, auf das man lieber verzichtet hätte.

In Frauenkirchen gibt’s für solche unliebsamen Überraschungen eine Lösung! Am Silvestertag, also am 31. Dezember lädt das Team vom Entlastungszentrum Frauenkirchen zur „Tauschbörse für unpassende Weihnachtsgeschenke“. Bereits im Vorjahr hat es die Veranstaltung gegeben. Wurde getauscht?

„Ja. Lustigerweise vor allem Kerzen und ähnliche Sachen. Unpersönliche Mitbringsel oder wie man so schön sagt: Staubfänger“, schmunzelt Trixi Gross. Sie ist schon gespannt, was heuer den Besitzer wechselt und dann vielleicht mehr Freude bereiten darf.

Neben dem Geschenketausch steht natürlich eines am Programm: Plaudern und gute Laune. Es werden Heißgetränke kredenzt und auch Glücksbringer warten auf neue Besitzer. Gemeinsam kann man noch das alte Jahr Revue passieren und einen Ausblick auf 2026 wagen.

Übrigens: Der Verein EntlastungsZentrum ist umgezogen! Der fröhliche Geschenketausch findet jetzt also in der Neustiftstraße 4 in Frauenkirchen statt! „Immer gerne gesehen und willkommen zum Plaudern und einem heißen Getränk sind natürlich auch die, die mit ihren Hunden spazieren gehen, bevor die große Knallerei losgeht“, so Trixi Gross. „Für die Hunde gibts dann auch ein paar Leckerlis.“

Getauscht werden kann von 14 bis 17 Uhr.

Folgen Sie uns auf