Zweite Chance für unliebsame Weihnachtsgeschenke

Übrigens: Der Verein EntlastungsZentrum ist umgezogen! Der fröhliche Geschenketausch findet jetzt also in der Neustiftstraße 4 in Frauenkirchen statt! „Immer gerne gesehen und willkommen zum Plaudern und einem heißen Getränk sind natürlich auch die, die mit ihren Hunden spazieren gehen, bevor die große Knallerei losgeht“, so Trixi Gross. „Für die Hunde gibts dann auch ein paar Leckerlis.“