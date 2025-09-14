Umfrage vor Parteitag stellt Fellner auf die Probe

Polizeischüsse: So oft sterben Menschen bei uns
In weniger als einer Woche steht Peter Kaisers Nachfolger als Chef der Kärntner SPÖ fest. Favorit Daniel Fellner wurde im Vorfeld mittels Umfrage auf Herz und Nieren getestet. Die „Krone“ kennt die Ergebnisse ...
Dass Daniel Fellner mit hoher Wahrscheinlichkeit am Landesparteitag kommenden Samstag in Peter Kaisers Fußstampfen treten wird, ist trotz überraschender Gegenkandidatur von dem Klagenfurter Pensionisten Wolfgang Rami (73) schon fix. Und auch wenn sich schon beinahe alle Bezirksorganisationen hinter Fellner gestellt haben, musste der Lavanttaler noch eine weitere Feuerprobe bestehen: die ersten Umfragewerte!
