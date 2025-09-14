Umfrage vor Parteitag stellt Fellner auf die Probe

Dass Daniel Fellner mit hoher Wahrscheinlichkeit am Landesparteitag kommenden Samstag in Peter Kaisers Fußstampfen treten wird, ist trotz überraschender Gegenkandidatur von dem Klagenfurter Pensionisten Wolfgang Rami (73) schon fix. Und auch wenn sich schon beinahe alle Bezirksorganisationen hinter Fellner gestellt haben, musste der Lavanttaler noch eine weitere Feuerprobe bestehen: die ersten Umfragewerte!