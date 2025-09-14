„War der perfekte Moment für mein erstes Liga-Tor“

Retour vom Nationalteam, bekamen es Patrick Pentz und Michael Gregoritsch in Bröndby mit einem neuen Trainer zu tun: Mit Steve Cooper an der Seitenlinie gab es Samstag im achten Liga-Spiel den fünften Sieg, Gregoritsch war einer der Hauptdarsteller: Gregoritsch traf beim 2:1 im Derby gegen FC Kopenhagen via Elfmeter zum 1:0, feierte den Treffer ausgelassen.
Was für „Gregerl“ eher untypisch ist: „Normalerweise feiere ich ein Tor mehr im Stillen, aber diesmal konnte ich nicht anders, musste die ganze Emotion aus mir raus“, erklärte der 31-Jährige seinen ausgiebigen Jubel. Der Stürmer, der nun die Nummer 9 trägt, hatte den Elfmeter unmittelbar vor dem Pausenpfiff selbst herausgeholt und anschließend souverän verwandelt, indem er Goalie Kotarski verlud und den Ball ins rechte untere Eck knallte (45+1.).
