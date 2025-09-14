Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Michael Gregoritsch:

„War der perfekte Moment für mein erstes Liga-Tor“

Fußball International
14.09.2025 18:37
Michael Gregoritsch (vo.) traf erstmals für Bröndby
Michael Gregoritsch (vo.) traf erstmals für Bröndby(Bild: AFP/FREDERICK FLORIN)

Retour vom Nationalteam, bekamen es Patrick Pentz und Michael Gregoritsch in Bröndby mit einem neuen Trainer zu tun: Mit Steve Cooper an der Seitenlinie gab es Samstag im achten Liga-Spiel den fünften Sieg, Gregoritsch war einer der Hauptdarsteller: Gregoritsch traf beim 2:1 im Derby gegen FC Kopenhagen via Elfmeter zum 1:0, feierte den Treffer ausgelassen.

0 Kommentare

Was für „Gregerl“ eher untypisch ist: „Normalerweise feiere ich ein Tor mehr im Stillen, aber diesmal konnte ich nicht anders, musste die ganze Emotion aus mir raus“, erklärte der 31-Jährige seinen ausgiebigen Jubel. Der Stürmer, der nun die Nummer 9 trägt, hatte den Elfmeter unmittelbar vor dem Pausenpfiff selbst herausgeholt und anschließend souverän verwandelt, indem er Goalie Kotarski verlud und den Ball ins rechte untere Eck knallte (45+1.).

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.593 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
146.395 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.159 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3609 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2157 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2100 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Fußball International
La Liga im Ticker
FC Barcelona gegen FC Valencia – ab 21 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Werder Bremen überrollt desolate Gladbacher
Serbische SuperLiga
Roter-Stern-Torparty, aber Arnautovic ohne Treffer
Haaland-Doppelpack
Manchester ist blau! City walzt United nieder
Krone Plus Logo
Michael Gregoritsch:
„War der perfekte Moment für mein erstes Liga-Tor“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf