„War der perfekte Moment für mein erstes Liga-Tor“

Was für „Gregerl“ eher untypisch ist: „Normalerweise feiere ich ein Tor mehr im Stillen, aber diesmal konnte ich nicht anders, musste die ganze Emotion aus mir raus“, erklärte der 31-Jährige seinen ausgiebigen Jubel. Der Stürmer, der nun die Nummer 9 trägt, hatte den Elfmeter unmittelbar vor dem Pausenpfiff selbst herausgeholt und anschließend souverän verwandelt, indem er Goalie Kotarski verlud und den Ball ins rechte untere Eck knallte (45+1.).