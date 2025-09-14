Polizei verbrennt Drogen – Tierheim wird evakuiert

Ofen gehört der Stadt

Das Gebäude und der Verbrennungsofen gehören der Stadt, das Tierheim ist eingemietet und verwendet den Ofen, um Tierkadaver einzuäschern. Jeden Mittwoch kommt auch die Polizei und verbrennt dort illegale Drogen – es ist der einzige Ort in der Stadt Billings, an dem Drogen vernichtet werden können.