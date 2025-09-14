Vorteilswelt
Podest in Spielberg

Der DTM-Titel ist für Auer jetzt zum Greifen nahe

Motorsport
14.09.2025 18:08
(Bild: GEPA)

Mit dem Heim-Podest in Spielberg eroberte Lucas Auer die Führung in der DTM zurück. Nur noch zwei Rennen trennen den Tiroler jetzt vom großen Triumph. In drei Wochen steigt das Finale.

Eine Nacht lang musste Lucas Auer mit dem Gefühl leben, in der Titeljagd nur der Verfolger zu sein. Doch am Sonntag schlug der Tiroler zurück! Mit seinem allerersten Podestplatz bei einem DTM-Heimrennen in Spielberg eroberte er die Führung in der Gesamtwertung zurück. Nach Hockenheim reist Auer jetzt mit sieben Punkten Vorsprung zu den letzten beiden Saisonläufen (4./5. 10.) .

Erstes Heim-Podest
„Ich habe lange auf dieses Ergebnis beim Heimrennen warten müssen. Umso größer ist jetzt meine Freude“, erklärte der Tiroler. „Das ist eine sehr schwierige Strecke für uns.“ Das hatte er am Samstag erfahren müssen, als es nach schwierigem Qualifying im ersten Lauf nur zu Platz zwölf reichte.

Am Sonntag lief es besser, stellte Auer seinen Mercedes-AMG auf Startplatz vier und sicherte sich beim zweiten Boxenstopp kurz vor Schluss den dritten Rang. Seine schärfsten Titelrivalen landeten hinter ihm, Sieger Ricardo Feller und der Zweitplatzierte Thierry Vermeulen spielen keine Rolle mehr im Rennen um den Gesamtsieg.

Großes Pech für Preining
Thomas Preining, vor zwei Jahren Meister, erwischte hingegen rabenschwarze erste Minuten. Von Startplatz fünf zog er sich bei einer Berührung mit Auer in der ersten Kurve einen Plattfuß links hinten zu, der seinen Porsche ans Ende des Feldes zurückwarf und Preining nach Platz sechs am Samstag gestern ohne Punkte blieb.

Mit nunmehr 25 Punkten Rückstand auf Auer hat der Oberösterreicher beim Finale nur noch theoretische Chancen auf seinen zweiten Titel. Umso besser sieht es für Auer aus, der heuer auch als einziger Fahrer in bislang jedem Rennen punkten konnte. „Wir werden gerüstet sein“, richtete er seinen Rivalen aus. Michael Höller

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
