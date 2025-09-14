Der DTM-Titel ist für Auer jetzt zum Greifen nahe

Eine Nacht lang musste Lucas Auer mit dem Gefühl leben, in der Titeljagd nur der Verfolger zu sein. Doch am Sonntag schlug der Tiroler zurück! Mit seinem allerersten Podestplatz bei einem DTM-Heimrennen in Spielberg eroberte er die Führung in der Gesamtwertung zurück. Nach Hockenheim reist Auer jetzt mit sieben Punkten Vorsprung zu den letzten beiden Saisonläufen (4./5. 10.) .