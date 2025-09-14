Ein Daviscup-Fest fast wie in den alten Zeiten

Genau in meine Zeit als Daviscup-Kapitän fiel die große Änderung des Formats. Die Best-of-5-Matches wurden abgeschafft, ein Finalturnier installiert statt des reinen K.-o.-Modus mit Heim- und Auswärtsmatches bis zum Ende. Ich finde das noch immer schade, weil dadurch der Flair dieses Bewerbs verloren ging.