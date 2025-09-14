Ein Daviscup-Fest fast wie in den alten Zeiten
Jeder mit Herz dabei
Dass Österreichs Team das Finalturnier erreicht hat, ist ein gewaltiger Erfolg für das heimische Tennis. Der Bewerb hat einiges von seinem Charme verloren, mit Duellen wie in Debrecen lebt er wieder auf.
Genau in meine Zeit als Daviscup-Kapitän fiel die große Änderung des Formats. Die Best-of-5-Matches wurden abgeschafft, ein Finalturnier installiert statt des reinen K.-o.-Modus mit Heim- und Auswärtsmatches bis zum Ende. Ich finde das noch immer schade, weil dadurch der Flair dieses Bewerbs verloren ging.
