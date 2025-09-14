Zahltag! Sturm hat noch eine Rechnung offen

Aus Kader gestrichen! „Muss ihn nicht anflehen“
Wechsel-Theater
Letzte Saison konnte Sturm gegen die Austria kein einziges Duell gewinnen, die miese Ausbeute hätte den Grazern fast den Meistertitel gekostet. Heute (17) will das Team von Jürgen Säumel den Spieß umdrehen und gegen Violett voll anschreiben. Die große Frage: Stürmt Malone gegen den Ex-Klub von Beginn an?
Mit der Austria hat Sturm noch ein Hühnchen zu rupfen. In der letzten Saison hätten die Violetten den Schwarzen fast den Meistertitel gekostet. Sturm machte gegen die Wiener keinen Stich, gewann keines der fünf Saisonduelle.
