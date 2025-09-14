Zahltag! Sturm hat noch eine Rechnung offen

Letzte Saison konnte Sturm gegen die Austria kein einziges Duell gewinnen, die miese Ausbeute hätte den Grazern fast den Meistertitel gekostet. Heute (17) will das Team von Jürgen Säumel den Spieß umdrehen und gegen Violett voll anschreiben. Die große Frage: Stürmt Malone gegen den Ex-Klub von Beginn an?