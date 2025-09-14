Musiker-Freundschaft: „Neid hat es nie gegeben“

„Ich mache ja noch immer Musik, komponiere – und es ist ein Privileg, Musik schreiben zu dürfen, ohne auf die Hitparade blicken zu müssen. Die Bühne selbst fehlt mir aber keine Sekunde“, so der 70-Jährige, der aber genau diese am Freitag, dem 19. September, zum ersten Mal nach neun Jahren wieder betreten wird. Im Rahmen des Legenden-Abends beim Nockisfest in Millstatt wird er zwei Hits gemeinsam mit Friedl zum Besten geben. „Und das mach’ ich einzig und allein aufgrund unserer Freundschaft!“