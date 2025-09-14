Etappe abgebrochen! Vingegaard gewinnt Vuelta

Vingegaard blieb eine Triumphfahrt verwehrt, stattdessen gab es ein unschönes Ende der dreiwöchigen Rundfahrt. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel stand eine Gruppe von Menschen mit einem Banner auf der Straße. Einige Fahrer versuchten, um die Demonstranten herumzufahren, ein Profi wurde von einer Demonstrantin festgehalten. An der Acht-Kilometer-Marke, die noch vor den Fahrern lag, hatten Demonstranten die Absperrungen durchbrochen und blockierten die gesamte Straße. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei, die nach eigenen Angaben mit 1.500 Kräften im Einsatz war. Nach 50 von 108 Kilometern wurde die Etappe neutralisiert und nach kurzer Beratungspause beendet.