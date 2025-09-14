Alexander Radl ist Wolfsbergs neuer Bürgermeister

77 Prozent für Alexander Radl

Den Gang zur Urne traten heute jedenfalls weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten an, mit einem eindeutigen, aber aufgrund der absoluten Mehrheit der SPÖ in Wolfsberg (die Sozialdemokraten halten aktuell 22 der 35 Mandate im Gemeinderat) wohl keinem überraschenden Ergebnis, das bisher aber noch nicht offiziell verkündet wurde: Alexander Radl erhielt dem ersten Vernehmen nach 77 Prozent der Stimmen und wird das Bürgermeisteramt in Wolfsberg voraussichtlich bis zu den regulären Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen Anfang 2027 innehaben. Weit abgeschlagen liegt der ÖVP-Kandidat: Steinkellner konnte 17,6 Prozent der Wolfsberger überzeugen. Stückler kam auf 5,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag 2021 übrigens noch bei 60,78 Prozent, von denen 65,5 Prozent an Hannes Primus gegangen waren.