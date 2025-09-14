Wiener Austria und St. Pölten bleiben makellos

Die Fußballerinnen der Wiener Austria und des SKN St. Pölten marschieren in der Frauen-Bundesliga weiter makellos voran. Die Violetten setzten sich am Sonntag im Spitzenspiel der 5. Runde bei Sturm Graz dank eines Treffers von Almedina Sisic in der 93. Minute mit 1:0 durch. St. Pölten feierte mit einem souveränen 2:0 (2:0) gegen USV Neulengbach ebenfalls den vierten Sieg im vierten Spiel. Beide Teams haben aufgrund des Europacups eine Begegnung weniger ausgetragen.