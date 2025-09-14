Wiener Austria und St. Pölten bleiben makellos

Ein Daviscup-Fest fast wie in den alten Zeiten
Jeder mit Herz dabei
Die Fußballerinnen der Wiener Austria und des SKN St. Pölten marschieren in der Frauen-Bundesliga weiter makellos voran. Die Violetten setzten sich am Sonntag im Spitzenspiel der 5. Runde bei Sturm Graz dank eines Treffers von Almedina Sisic in der 93. Minute mit 1:0 durch. St. Pölten feierte mit einem souveränen 2:0 (2:0) gegen USV Neulengbach ebenfalls den vierten Sieg im vierten Spiel. Beide Teams haben aufgrund des Europacups eine Begegnung weniger ausgetragen.
Der LASK gewann das Linzer Derby gegen die noch punktelose SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz ebenfalls dank eines späten Siegtores mit 1:0.
