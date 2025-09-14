Vom Kinderhotel zum kulinarischen Bezirkssieger

Ob Familien, Paare, Einzelreisende, Motorradfahrer; das „nawu“ in Kameritsch überzeugt nicht nur mit einer atemberaubenden Aussicht, sondern besonders mit Authentizität und Leidenschaft. Die „Krone“ besuchte den Wirtshauswahl-Bezirkssieger.
Schon als Kinderhotel räumte das „nawu“ – der Name steht übrigens für das Wort Naturwunder – im Bezirk Hermagor zahlreiche internationale Auszeichnungen ab. Vor wenigen Jahren wagte die Familie Hubmann schließlich den Schritt und veränderte ihr Konzept noch einmal vollkommen: „Die Gründe dafür waren unter anderem Covid und der Mitarbeitermangel“, schildert Heimo Hubmann der „Krone“. So entstand schließlich die „nawu Resort-Apartmentanlage“.
„Unser Konzept gibt es in dieser Form nicht oft. Es ist eine Mischung aus Ferienwohnungen und Hotelanlage“, erzählt Hubmann, der mit seiner Frau Astrid den Betrieb schon in zweiter Generation führt. „Wir haben das All-inclusive-Angebot abgeschafft, bieten unseren Gästen am Gelände aber weiterhin Wellness, Schwimmbäder, Spielplätze und eben unser Restaurant.“ Für die Umstellung wurden die Zimmer mit top-modernen Küchen ausgestattet.
Auf dieser Speisekarte wird jeder fündig
Wer im Urlaub aber nicht selbst kochen möchte, lässt sich im Restaurant von Koch Jürgen Bachmann verwöhnen: „Wir haben eine sehr umfangreiche Karte, kredenzen Saisonales, Hausmannskost, Mediterranes, aber wir überraschen auch mit einer sehr guten vegetarischen Küche“, lobt der 59-Jährige den Küchenchef des Hauses. Und bei den Gästen kommt das offensichtlich sehr gut an, denn das „nawu“ holte sich bei der Kärntner Wirtshauswahl 2025 den Bezirkssieg: „Wir waren extrem erstaunt, als wir erfahren haben, dass wir gewonnen haben – immerhin sind wir eher ein kleines Restaurant. Aber wir haben unseren Gästen die Abstimmungszettel ausgeteilt und anscheinend hat es sich ausgezahlt“, freut sich Hubmann, der seit über 20 Jahren im Geschäft ist.
Das Erfolgsgeheimnis? „Das Team!“, ist Hubmann überzeugt. „Ich bin eigentlich gar nicht so wichtig, unser Koch Jürgen und meine Frau Astrid, die die Seele des Hauses ist, aber auch alle anderen machen das nawu zu dem, was es ist.“
