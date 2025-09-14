Vom Kinderhotel zum kulinarischen Bezirkssieger

Auf dieser Speisekarte wird jeder fündig

Wer im Urlaub aber nicht selbst kochen möchte, lässt sich im Restaurant von Koch Jürgen Bachmann verwöhnen: „Wir haben eine sehr umfangreiche Karte, kredenzen Saisonales, Hausmannskost, Mediterranes, aber wir überraschen auch mit einer sehr guten vegetarischen Küche“, lobt der 59-Jährige den Küchenchef des Hauses. Und bei den Gästen kommt das offensichtlich sehr gut an, denn das „nawu“ holte sich bei der Kärntner Wirtshauswahl 2025 den Bezirkssieg: „Wir waren extrem erstaunt, als wir erfahren haben, dass wir gewonnen haben – immerhin sind wir eher ein kleines Restaurant. Aber wir haben unseren Gästen die Abstimmungszettel ausgeteilt und anscheinend hat es sich ausgezahlt“, freut sich Hubmann, der seit über 20 Jahren im Geschäft ist.