Alaba steuert Top 20 an, Sabitzer prallt auf Danso

Nach Aus von Salzburg und Sturm startet Königsliga mit sieben Österreichern. David Alaba geht in seine 17. Saison in der Champions League, das Debüt von Raul Florucz muss warten.
Sechsmal in Folge schaffte es Österreich zuletzt in die Königsliga, letzte Saison dank Salzburg und Sturm sogar im Doppelpack. Heuer floppte das Duo, halten sieben Legionäre unsere Fahnen noch. Vorne weg David Alaba, der in seine 17. Saison in der Champions League geht, mit 122 Einsätzen klare Nummer eins vor Marcel Sabitzer (55) und Konrad Laimer (42) ist und im ewigen Ranking vor dem Sprung in die Top 20 steht – nur noch zwei Partien fehlen dem Wiener. Der vierfache Triumphator fiebert nach den starken Auftritten im ÖFB-Team dem ersten Saison-Einsatz mit den Königlichen entgegen – vor allem, zumal Antonio Rüdiger (Oberschenkel) drei Monate ausfällt. Los geht es Dienstag gegen Marseille: „Ich bin bereit“, betonte Alaba zuletzt.
