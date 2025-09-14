Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Champions League

Alaba steuert Top 20 an, Sabitzer prallt auf Danso

Fußball International
14.09.2025 18:30
Alaba (li.) legt mit Real Madrid gegen Marseille los.
Alaba (li.) legt mit Real Madrid gegen Marseille los.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Nach Aus von Salzburg und Sturm startet Königsliga mit sieben Österreichern. David Alaba geht in seine 17. Saison in der Champions League, das Debüt von Raul Florucz muss warten. 

0 Kommentare

Sechsmal in Folge schaffte es Österreich zuletzt in die Königsliga, letzte Saison dank Salzburg und Sturm sogar im Doppelpack. Heuer floppte das Duo, halten sieben Legionäre unsere Fahnen noch. Vorne weg David Alaba, der in seine 17. Saison in der Champions League geht, mit 122 Einsätzen klare Nummer eins vor Marcel Sabitzer (55) und Konrad Laimer (42) ist und im ewigen Ranking vor dem Sprung in die Top 20 steht – nur noch zwei Partien fehlen dem Wiener. Der vierfache Triumphator fiebert nach den starken Auftritten im ÖFB-Team dem ersten Saison-Einsatz mit den Königlichen entgegen – vor allem, zumal Antonio Rüdiger (Oberschenkel) drei Monate ausfällt. Los geht es Dienstag gegen Marseille: „Ich bin bereit“, betonte Alaba zuletzt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
189.688 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
144.576 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
123.854 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3600 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2333 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2121 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Champions League
Alaba steuert Top 20 an, Sabitzer prallt auf Danso
Serbische SuperLiga
LIVE: Pancevo verkürzt, aber Roter Stern auf Kurs
Premier League
Jetzt LIVE: Pause! ManCity führt gegen ManUnited
Deutsche Bundesliga
LIVE: Bremen legt gegen Mönchengladbach nach
Deutsche Bundesliga
St. Pauli dreht Partie gegen Augsburg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf