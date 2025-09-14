„Downton Abbey“: Die düstere historische Wahrheit

Ein herrschaftliches Haus mit strikt getrennten Welten von feschen Adligen und pfiffigen Dienern, die in fast symbiotischer Abhängigkeit miteinander leben. Das Drama „Downton Abbey“ ist die weltweit erfolgreichste britische TV-Serie seit Jahrzehnten. Am 18. September startet das dritte und finale Kino-Abenteuer. Angekommen in den 30er-Jahren, müssen sich die noblen Herrschaften dem Wandel der Zeit stellen, um ihr Anwesen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.