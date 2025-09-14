„Downton Abbey“: Die düstere historische Wahrheit

Die britische TV-Serie „Downton Abbey“ ist ein globales Phänomen. Millionen Fans verfolgen die Lebens- und Liebeswirren der Adelsfamilie Crawley. Am 18. September läuft mit „Das große Finale“ ihr drittes Kino-Abenteuer an. Wie historisch korrekt ist das Drama? Was stimmt, was ist frei erfunden? Krone+ verrät, welche dunklen Wahrheiten verschwiegen werden.
Ein herrschaftliches Haus mit strikt getrennten Welten von feschen Adligen und pfiffigen Dienern, die in fast symbiotischer Abhängigkeit miteinander leben. Das Drama „Downton Abbey“ ist die weltweit erfolgreichste britische TV-Serie seit Jahrzehnten. Am 18. September startet das dritte und finale Kino-Abenteuer. Angekommen in den 30er-Jahren, müssen sich die noblen Herrschaften dem Wandel der Zeit stellen, um ihr Anwesen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.