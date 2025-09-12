Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Wer draufzahlt | „Volkspension“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Wer draufzahlt. Jetzt ist es auch offiziell, was sich schon angekündigt hatte: Die Regierung spart bei den Pensionisten, nur ein Teil – nämlich jene, die Pensionen bis 2500 Euro beziehen – bekommt die Inflation in Höhe von 2,7 Prozent abgegolten, jeder dritte Rentner aber zahlt ab dem kommenden Jänner drauf und wird zwangsweise als Budgetsanierer missbraucht. Die Pensionistenvertreter aus den Regierungsparteien ÖVP und SPÖ geben sich kämpferisch. Birgit Gerstorfer, die Präsidentin des roten Pensionistenverbandes, droht mit Maßnahmen – allerdings erst im nächsten Jahr. Sie kündigt an: „Wenn die Regierung glaubt, sie kann nächstes Jahr dasselbe noch einmal probieren, dann muss sie damit rechnen, dass Zehntausende Pensionisten in Österreich auf die Straße gehen.“ Die aktuelle Verärgerung beschert den Regierungsparteien allerdings jetzt schon Sorgen: Erste verärgerte ältere Parteimitglieder treten aus Protest aus ÖVP und SPÖ aus. Der Pensionsbeschluss kann sich für Christian Stocker und Andreas Babler noch bitter rächen.

0 Kommentare

„Volkspension“. Wen wundert es, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl sich voll auf die Seite der Pensionisten schlägt, wenn er verlautet: „Diejenigen, die den Wohlstand erarbeitet haben, werden von denen, die den Wohlstand zerstört haben, bestraft.“ Tatsächlich ist nun öfters der Begriff „Volkspension“ zu hören. Denn durch immer weitere gestaffelte Pensionserhöhungen zulasten jener Rentner, die ihr Leben lang besonders viel einbezahlt haben, aber deren Bezüge immer weiter an jene angeglichen werden, die deutlich weniger beigetragen haben, gleichen sich die Pensionen immer mehr an. Davor warnt unter anderem auch Fiskalratschef Christoph Badelt – jene, die mehr eingezahlt haben, würden durch die Staffelung „bestraft“ sagte er im Ö1-Morgenjournal. Ja, sie bekommen jetzt einen Fixbetrag von 67,50 Euro pro Monat. Ein Bettel!

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Signa-Gründer René Benko, Holding-Geschäftsführer Marcus Mühlberger
SMS aufgetaucht
Benkos Manager gesteht: War „Unterschriftenaugust“
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
„Mir reicht es“
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
Sieben Menschen starben im Vorjahr in Österreich nach Unfällen mit E-Scootern.
Krone Plus Logo
Überraschende Studie
Wie gefährlich sind E-Scooter in unseren Städten?
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Reporterin am Limit
Ohnmächtig im Cockpit: Wird ihr Kunstflug zu viel?
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
131.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
100.404 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
95.170 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2991 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1577 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
1562 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Mir reicht es“
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
„Schneidet Zaun auf“
Brunner: Moskau schleust Migranten nach Europa
„Krone“-Kommentar
Pensionen: Sehenden Auges in die Katastrophe
Gemeinsamer Vorstoß
Klubchefs nehmen Kickl bei Waffenverbot ins Visier
Nach Drohnen-Vorfall
NATO-Chef: „Wir bauen Präsenz an Ostflanke aus“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf