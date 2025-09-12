Kates Bruder teilt wunderschönes Hochzeitsfoto

Ein Märchen, das uns alle träumen lässt! Vor vier Jahren schlossen James Middleton, der Bruder von Prinzessin Kate, und seine bezaubernde Frau Alizée Thevenet den Bund fürs Leben. Zur Feier ihres Hochzeitstages gab uns der stolze Ehemann nun einen seltenen Einblick in ihr privates Glück.
Auf Instagram teilte James eine wunderschöne, noch nie zuvor gesehene Aufnahme von den Feierlichkeiten. Das Foto zeigt das strahlende Paar Hand in Hand, als sie nach der Zeremonie aus der Kirche treten. Alizée, im weißen Brautkleid, blickt James liebevoll an, während er ein breites Lächeln im Gesicht trägt.
„Frohen Hochzeitstag, my darling Alizée – je t’aime de plus en plus chaque jour – ich liebe dich jeden Tag mehr“, schrieb er dazu.
Geheime Traumhochzeit in Frankreich
Die Hochzeit fand damals ganz im Geheimen in Bormes-les-Mimosas, einem malerischen Dorf an der französischen Côte d’Azur, statt. Nur die engsten Freunde und Familienmitglieder waren anwesend, darunter natürlich auch seine Schwestern Kate und Pippa mit ihren Ehemännern und Kindern.
Als „Geliehenes“ trug Alizée das Hochzeitskleid ihrer Schwiegermutter Carole, in dem diese 1980 Michael Middleton geheiratet hatte.
James und Alizée lernten sich 2018 auf eine Art kennen, die direkt aus einem Hollywood-Film stammen könnte: Seine Hündin Ella spielte in einem Club Amor. Eine wahrhaft schicksalhafte Begegnung, die in einer der romantischsten Hochzeiten gipfelte und 2023 von der Geburt ihres Sohnes Inigo gekrönt wurde.
