Kates Bruder teilt wunderschönes Hochzeitsfoto

Auf Instagram teilte James eine wunderschöne, noch nie zuvor gesehene Aufnahme von den Feierlichkeiten. Das Foto zeigt das strahlende Paar Hand in Hand, als sie nach der Zeremonie aus der Kirche treten. Alizée, im weißen Brautkleid, blickt James liebevoll an, während er ein breites Lächeln im Gesicht trägt.