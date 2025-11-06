Herzogin Meghan wagt großes Hollywood-Comeback!

Im Film soll es um ein Pärchen gehen, das auf einer Reise nach Santa Barbara ein prominentes Paar kennenlernt und sich mit ihm anfreundet. Es werden persönliche Grenzen überschritten und es kommt zu peinlichen Situationen.

Spielt Herzogin sich selbst?

Wie Meghans Comeback-Rolle ausfallen wird, dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben. Doch das „People“-Magazin berichtete, dass die Herzogin von Sussex bereits am Set der Serie erwischt worden sei. Außerdem wird gemunkelt, dass Meghan schlicht sich selbst spielen soll.