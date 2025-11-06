Herzogin Meghan wagt großes Hollywood-Comeback!

Herzogin Meghan kehrt wieder vor die Kamera zurück! Acht Jahre, nachdem sie ihren Schauspiel-Job an den Nagel gehängt hat, landet die Ehefrau von Prinz Harry wieder eine Filmrolle.
Diese Überraschung ist Meghan eindeutig gelungen. Denn eigentlich hatte die Herzogin von Sussex einst für Prinz Harry ihren Beruf als Schauspielerin und ihre Rolle der Rachel Zane in der Anwaltsserie „Suits“ aufgegeben. Doch jetzt wagt die 44-Jährige ihr großes Comeback auf der Leinwand!
Meghan ergattert Filmrolle!
Denn wie das Branchenmagazin „Deadline“ bestätigte, hat Meghan eine Rolle im Amazon MGM Studios-Film „Close Personal Friends“ ergattert – neben Stars wie Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid und Henry Golding.
Im Film soll es um ein Pärchen gehen, das auf einer Reise nach Santa Barbara ein prominentes Paar kennenlernt und sich mit ihm anfreundet. Es werden persönliche Grenzen überschritten und es kommt zu peinlichen Situationen.
Spielt Herzogin sich selbst?
Wie Meghans Comeback-Rolle ausfallen wird, dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben. Doch das „People“-Magazin berichtete, dass die Herzogin von Sussex bereits am Set der Serie erwischt worden sei. Außerdem wird gemunkelt, dass Meghan schlicht sich selbst spielen soll.
„Meghan war heute am Set“, verriet ein Insider dem Magazin. Die 44-Jährige übernehme demnach nur eine kleine Rolle, aber: „Sie wirkte sehr entspannt und glücklich. Sie stellte sich allen vor und war sehr liebenswert und bodenständig.“
„Wurde mit Angeboten überhäuft“
Für Meghan sei es jedenfalls „ein wichtiger Moment“, verriet ein weiterer Insider der britischen „Sun“. Immerhin bedeute diese Rolle „eine Rückkehr zu dem, was sie wirklich liebt“.
Und Meghan sei durchaus wählerisch gewesen, weiß die anonyme Quelle. „Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses fühlte sich richtig an.“ Und sie habe testen wollen, „wie es ihr gefällt, wieder am Set zu sein“.
Nur mäßiger Erfolg mit Netflix-Show
Zuletzt stand Herzogin Meghan für ihre Lifestyle-Serie „With Love, Meghan“ vor der Kamera. In der Netflix-Show gab die Ehefrau von Prinz Harry unter anderem Koch- und Basteltipps, zeigte sich beim Verteilen von Blütensprenkel über Speisen, beim Aufschneiden von Gemüse- oder Obstplatten, beim Arrangieren von Blumen oder beim Anrühren von Badesalz.
Die Begeisterung der Fans über „With Love, Meghan“ hielt sich allerdings in Grenzen. Bleibt also zu hoffen, dass Meghans Schauspiel-Comeback besser ankommen wird ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.