Der Bischofshofener Schanzen-Streit ist vorbei

„Risiko war zu hoch“

Die Uniqa-Versicherung wollte für die Schäden nicht aufkommen. Der Skiclub wollte vor Gericht ziehen, nach langem Hin und Her einigten sich beide Streitparteien jetzt auf einen Vergleich. Über die genauen Modalitäten – etwa wie viel Geld die Bischofshofener bekommen haben – vereinbarte man gegenseitiges Stillschweigen. „Das Prozessrisiko war letztlich zu hoch für uns. Das Ganze ist laut Juristen ein spezieller Fall. Es geht hier ja um Vereinsgelder, ich bin hier unseren Mitgliedern ganz einfach verpflichtet“, meint Schützenhofer.