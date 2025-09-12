Der Bischofshofener Schanzen-Streit ist vorbei

Eine Lawine beschädigte im Dezember 2023 das Schanzengelände in Bischofshofen – und das nur knapp vor dem traditionellen Tourneespringen. Die Versicherung wollte für den Schaden nicht aufkommen, der Skiclub wollte klagen. Jetzt ist der Schanzen-Streit vorbei. . .
„Es hilft nicht. Ein Vergleich ist ein Vergleich, ganz zufrieden kann man da nie sein“, meint Manfred Schützenhofer, Präsident der Bischofshofener Skiclubs. Aber: „Immerhin ist das Ganze jetzt endlich abgeschlossen.“
Was der Pongauer damit meint? Wie berichtet, lag sein Verein jahrelang mit der Uniqa-Versicherung im Clinch. In der Nacht auf den 16. Dezember 2023 riss wegen eines Materialschadens ein über den Sprunghügel gespanntes Kunststoff-Netz. Dieses hielt den bereits präparierten Schnee auf der Schanze. Nach dem Riss des Netzes ging eine Lawine ab, demolierte Teile der Anlage. Knapp 180.000 Euro betrug laut Angaben des Skiclubs der Schaden. Verletzt wurde niemand. Auch das traditionelle Abschlussspringen der Vierschanzentournee am 6. Jänner 2024 musste Schützenhofer nicht absagen.
„Risiko war zu hoch“
Die Uniqa-Versicherung wollte für die Schäden nicht aufkommen. Der Skiclub wollte vor Gericht ziehen, nach langem Hin und Her einigten sich beide Streitparteien jetzt auf einen Vergleich. Über die genauen Modalitäten – etwa wie viel Geld die Bischofshofener bekommen haben – vereinbarte man gegenseitiges Stillschweigen. „Das Prozessrisiko war letztlich zu hoch für uns. Das Ganze ist laut Juristen ein spezieller Fall. Es geht hier ja um Vereinsgelder, ich bin hier unseren Mitgliedern ganz einfach verpflichtet“, meint Schützenhofer.
Die ÖSV-Stars kommen in den Pongau
Der Präsident blickt lieber nach vorne. Am 4. Oktober finden in Bischofshofen die Österreichischen Meisterschaften im Skispringen und in der Nordischen Kombination statt – ÖSV-Stars wie Stefan Kraft, Jan Hörl und Johannes Lamparter werden mit von der Partie sein. Und: Für das Tourneespringen am 6. Jänner 2026 sind bereits Karten erhältlich.
