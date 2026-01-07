Violett krallt sich Talent aus dem Bullen-Reich

Zum Trainingsstart präsentierte Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg zum ersten Mal einen Neuen vom ungeliebten Stadt-Rivalen. Daneben waren auch Testpiloten dabei. Für Ligakonkurrent Liefering geht‘s am Donnerstag los.
Schon traditionell startet Fußball-Zweitligist FC Liefering am Donnerstag mit einem Langlauftag in Radstadt in die Frühjahrsvorbereitung. Dort nicht mehr dabei sein wird der Henndorfer Tobias Rohrmoser. Der Außenverteidiger, der im Herbst auf vier Einsätze kam, wurde nämlich beim Auftakt von Stadtrivale Austria Salzburg am Mittwoch als Neuzugang präsentiert – und zwar als erster überhaupt!
Nie zuvor hatte Violett direkt nach Spielern im Bullen-Teich gefischt. Auch deshalb sprach Obmann David Rettenbacher von „einem heiklen Schritt“. Der aber wohlüberlegt ist. Schließlich will man auch Spielern aus der Region eine Chance geben.
Für Rettenbacher gibt es aber „gute Gründe“, warum man den 18-Jährigen zum Aufsteiger lotste. Schließlich kam Rohrmoser just seit dem Derby im September weder beim Klub noch im U18-Nationalteam zu Einsätzen, soll nun wieder in die Spur finden.
Er war am Mittwoch ebenso beim Trainingsstart dabei wie Florian Rieder (WSG Tirol), Bramberg-Testpilot Nico Lukasser-Weitlaner und 1b-Hoffnung Tarik Sadikovic.
