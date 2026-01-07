Violett krallt sich Talent aus dem Bullen-Reich

Schon traditionell startet Fußball-Zweitligist FC Liefering am Donnerstag mit einem Langlauftag in Radstadt in die Frühjahrsvorbereitung. Dort nicht mehr dabei sein wird der Henndorfer Tobias Rohrmoser. Der Außenverteidiger, der im Herbst auf vier Einsätze kam, wurde nämlich beim Auftakt von Stadtrivale Austria Salzburg am Mittwoch als Neuzugang präsentiert – und zwar als erster überhaupt!