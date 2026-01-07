Immobilien-Prognose: Preise in Salzburg steigen an

Salzburg wird noch teurer! Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Prognose des Immobilienriesen Re/Max für das Jahr 2026. Generell würden demnach Angebot und Nachfragen bei allen Immobilientypen steigen – und damit heuer die Preise im Bundesland anziehen.
Nicht nur beim Kauf, auch bei Mietwohnungen steigen die Preise in ganz Salzburg heuer an. In zentralen Lagen wird beim Preis ein Plus von 3,6 vorausgesagt, am Rand der Stadt Salzburg um 2,7 Prozent und in Landgemeinden immerhin noch um zwei Prozent. Die Nachfrage steigt demnach an: im Zentralraum (plus 2,7 Prozent) allerdings nicht so stark wie am Stadtrand (plus 4,9 Prozent) oder in den Landgemeinden (plus 3,2 Prozent).
Die Angebote werden mehr: Hier hat die Stadt Salzburg laut Prognose allerdings mit 2,3 Prozent die Nase vorn – gefolgt von den Landgemeinden mit 2,2 Prozent und dem Stadtrand mit 2,1 Prozent.
Steigende Nachfrage beim Eigentum
Eigentumswohnungen bleiben 2026 noch gefragt. Hier erwartet Re/Max in zentraler Lage ein Plus von 3,5 Prozent, während am Rand der Stadt Salzburg 4,0 Prozent und in Landgemeinden 2,0 Prozent prognostiziert werden. Die Angebote steigen hier um 3,4 Prozent in zentraler Lage und 2,2 Prozent am Stadtrand bzw. 2,1 Prozent in Landgemeinden.
Ähnliches gilt für Einfamilienhäuser. Hier wird für 2026 eine um 3,1 Prozent erhöhte Nachfrage vorhergesagt – bei einem Angebots-Plus von 2,8 Prozent und einer Preissteigerung von zwei Prozent. Und auch die Wochenendhäuser werden im Bundesland heuer teurer. Hier wird ein Anstieg von 1,8 Prozent erwartet.
Mehr Grundstücke, aber höhere Preise
Bei den Baugrundstücken rechnet der Immobilienanbieter mit einem Nachfrage-Plus von 1,5 Prozent. Das Angebot soll hier laut Prognosen 2026 um 4,1 Prozent steigen, während der Preis um 3,5 Prozent ebenfalls anzieht. Auch Einfamilienhäuser werden beliebter und verzeichnen ein Prognose-Plus von 3,1 Prozent bei der Nachfrage. Das Angebot wird mit einem Plus von 2,8 Prozent beziffert, während die Preise um zwei Prozent steigen werden.
