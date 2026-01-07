Immobilien-Prognose: Preise in Salzburg steigen an

Nicht nur beim Kauf, auch bei Mietwohnungen steigen die Preise in ganz Salzburg heuer an. In zentralen Lagen wird beim Preis ein Plus von 3,6 vorausgesagt, am Rand der Stadt Salzburg um 2,7 Prozent und in Landgemeinden immerhin noch um zwei Prozent. Die Nachfrage steigt demnach an: im Zentralraum (plus 2,7 Prozent) allerdings nicht so stark wie am Stadtrand (plus 4,9 Prozent) oder in den Landgemeinden (plus 3,2 Prozent).