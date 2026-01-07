Feuerwehreinsatz wegen gefrorener Wasser-Behälter
Frostige Temperaturen
Die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen musste heute, Mittwoch, am Nachmittag im Stadtteil Gainfeld ausrücken. Dort war in mehreren landwirtschaftlichen Betrieben die Wasserversorgung wegen der eisigen Temperaturen abgerissen.
Die Feuerwehr der Stadtgemeinde Bischofshofen musste heute am Nachmittag mit zwei Fahrzeugen ins Gainfeld ausrücken. Dort war aufgrund lang anhaltender Minustemperaturen und geringen Niederschlags bei gleich mehreren landwirtschaftlichen Betrieben die Versorgung zu den Wasserbehältern abgerissen, so die Feuerwehr.
Die Freiwilligen rückten, nachdem sie per Schlauch die Wasserversorgung sichergestellt hatten, nach rund drei Stunden wieder ein.
