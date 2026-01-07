Feuerwehreinsatz wegen gefrorener Wasser-Behälter

Die Feuerwehr der Stadtgemeinde Bischofshofen musste heute am Nachmittag mit zwei Fahrzeugen ins Gainfeld ausrücken. Dort war aufgrund lang anhaltender Minustemperaturen und geringen Niederschlags bei gleich mehreren landwirtschaftlichen Betrieben die Versorgung zu den Wasserbehältern abgerissen, so die Feuerwehr.