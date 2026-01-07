Vorteilswelt
1,96 Promille

Alkolenker (64) prallte mit Pkw gegen Leitschiene

Salzburg
07.01.2026 17:00
Wegen seiner höchst auffälligen Fahrweise wollten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch einen Pkw auf der Katschberg Straße (B99) anhalten. Der 64-jährige Lenker stoppte seine Fahrt jedoch nicht, fuhr den Beamten einfach davon. Schließlich kollidierte er mit einer Leitschiene.

0 Kommentare

Nach Ende seiner Irrfahrt baten die Beamten den Mann zum Alkotest. Der stark betrunkene Pongauer (1,96 Promille) musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Und: Seine 44-jährige Beifahrerin verletzte sich bei der Kollision mit der Leitschiene. Das Rote Kreuz brachte sie in das Krankenhaus Schwarzach.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
