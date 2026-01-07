Alkolenker (64) prallte mit Pkw gegen Leitschiene

Nach Ende seiner Irrfahrt baten die Beamten den Mann zum Alkotest. Der stark betrunkene Pongauer (1,96 Promille) musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Und: Seine 44-jährige Beifahrerin verletzte sich bei der Kollision mit der Leitschiene. Das Rote Kreuz brachte sie in das Krankenhaus Schwarzach.