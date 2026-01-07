Alkolenker (64) prallte mit Pkw gegen Leitschiene
1,96 Promille
Wegen seiner höchst auffälligen Fahrweise wollten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch einen Pkw auf der Katschberg Straße (B99) anhalten. Der 64-jährige Lenker stoppte seine Fahrt jedoch nicht, fuhr den Beamten einfach davon. Schließlich kollidierte er mit einer Leitschiene.
Nach Ende seiner Irrfahrt baten die Beamten den Mann zum Alkotest. Der stark betrunkene Pongauer (1,96 Promille) musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Und: Seine 44-jährige Beifahrerin verletzte sich bei der Kollision mit der Leitschiene. Das Rote Kreuz brachte sie in das Krankenhaus Schwarzach.
