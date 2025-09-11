Ewald Tatar: Alle Ehre für „King Of Rock“

In Ruhmeshalle aufgenommen

Jetzt wurde Ewald Tatar selbst vor den Vorhang geholt. Der Branchenverband führender österreichischer Live-Marketing-Agenturen zeichnete im Rahmen einer glanzvollen Gala im Wiener Palais Ferstel drei prominente Persönlichkeiten mit der Aufnahme in die Ruhmeshalle aus: Kulturmanagerin, Intendantin und 2024 künstlerische Direktorin der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut Elisabeth Schweeger, Live-Marketing-Visionär Martin Brezovich und Musikveranstalter-Legende Ewald Tatar! Im Beisein von mehr als 250 hochkarätigen Festgästen wurden die Jubilare für ihre Verdienste um die heimische Event-Branche prämiert.