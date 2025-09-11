Vorteilswelt
Große Auszeichnung

Ewald Tatar: Alle Ehre für „King Of Rock“

Burgenland
11.09.2025 11:00
Ewald Tatar bei der glorreichen Prämierung mit Laudator Gerold Haubner alias DJ Rokko Ramirez, ...
Ewald Tatar bei der glorreichen Prämierung mit Laudator Gerold Haubner alias DJ Rokko Ramirez, der den Jubilar für große Festivals lobte.(Bild: emba/Christian Husar)

Ewald Tatar hat die Konzertszene in Österreich wie kaum ein anderer geprägt. Jetzt wird dem unerschütterlichen Branchenprofi in der „Hall Of Fame“ ein würdiges Denkmal gesetzt.

Hunderttausenden Musikfans beschert er mit „seinen“ Weltstars jedes Jahr unvergessliche Momente. Ewald Tatar holt Saison für Saison die gefragtesten Bands und die besten Musiker auf die Bühne ins Rampenlicht. Als Barracuda-Chef und Österreichs absoluter Top-Veranstalter organisiert der Burgenländer grandiose Festivals wie Nova Rock, Frequency, „Lovely Days“ und Konzerte von den Rolling Stones & Co.

In Ruhmeshalle aufgenommen
Jetzt wurde Ewald Tatar selbst vor den Vorhang geholt. Der Branchenverband führender österreichischer Live-Marketing-Agenturen zeichnete im Rahmen einer glanzvollen Gala im Wiener Palais Ferstel drei prominente Persönlichkeiten mit der Aufnahme in die Ruhmeshalle aus: Kulturmanagerin, Intendantin und 2024 künstlerische Direktorin der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut Elisabeth Schweeger, Live-Marketing-Visionär Martin Brezovich und Musikveranstalter-Legende Ewald Tatar! Im Beisein von mehr als 250 hochkarätigen Festgästen wurden die Jubilare für ihre Verdienste um die heimische Event-Branche prämiert.

DJ Rokko Ramirez hielt würdevolle Laudatio
Über die Aufnahme der Geehrten in die „Austrian Event Hall Of Fame“ freute sich Insider David Strolz von der „event marketing board austria“ (emba): „Unsere drei Persönlichkeiten sind mutige Unternehmer, Visionäre, Vordenker und Trendsetter in einem. Sie sind zu inspirierenden Vorbildern für die gesamte Branche geworden.“

Persönlich gewürdigt wurde Ewald Tatar von einem Großen der Szene, Gerold Haubner alias DJ Rokko Ramirez. „Ewald Tatar, der seit Jahrzehnten die Weltstars nach Österreich bringt und sich durch keine Überraschungen aufhalten lässt, ist hinter den Kulissen selbst ein Star, der seinesgleichen sucht“, hieß es in der Laudatio. Diesem Lob ist von den Musikfans wohl nichts hinzuzufügen. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Burgenland
