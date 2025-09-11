„Orbán soll sich vor Ort überzeugen“

Rotes Kreuz: Respekt und Zusammenarbeit sind Basis für Zusammenarbeit

Nach der scharfen Kritik von Doskozil melden sich nun die Einsatzorganisationen zu Wort. „Unser Rettungsdienst gehört zu den modernsten in Europa. Hochprofessionell organisiert, technisch top ausgestattet“, sagt Landesrettungskommandant Hans-Peter Polzer (Rotes Kreuz). Jedes Fahrzeug verfüge über GPS, Navigation, digitale Kommunikation und Telenotarzt-Technologie. Die Landessicherheitszentrale arbeite vollständig digital – von der Alarmierung bis zur Dokumentation. Sekundärnotarztsystem, Hubschrauber, Samariterbund und ÖAMTC sichern europaweit Spitzenversorgung. Polzer lädt Orbán und Takács zu einer Besichtigung ein: „Respekt und Zusammenarbeit sind die Basis einer guten Nachbarschaft.“