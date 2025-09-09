Neues Banksy-Werk in London sorgt für Empörung

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Londoner Polizei teilte mit, dass sie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erhalten habe und die Ermittlungen aufnehmen werde. Ein Sprecher von Defend Our Juries, einer Organisation, die Proteste gegen das Verbot von „Palestine Action“ organisiert hat, erklärte dem „Guardian“: „Wenn das Gesetz als Instrument zur Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten eingesetzt wird, löscht es Dissens nicht aus – es stärkt ihn. Wie Banksys Kunstwerk zeigt, kann der Staat zwar versuchen, uns unsere bürgerlichen Freiheiten zu nehmen, aber wir sind zu viele und unsere Entschlossenheit, uns gegen Ungerechtigkeit zu wehren, ist ungebrochen.“