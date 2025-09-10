Flug zum Mars im neuen Prater-Planetarium

Obwohl es bereits mehr als 60 Jahre auf dem Buckel hat, haben es viele Wiener noch nie von innen gesehen, kennen es vielleicht sogar gar nicht: das Planetarium im Wurstelprater, direkt neben dem Riesenrad. Doch das soll sich jetzt ändern. Das in die Jahre gekommene Gebäude ist komplett erneuert worden. Die 20 Meter große Kuppel wurde jetzt ausgemalt, neue Stühle sowie ein neuer Teppich wurden angeschafft. Im Keller wurden außerdem die Server verbessert.