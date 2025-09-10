Versteckte Preiserhöhungen: Jetzt reagiert Politik

Ein Gesetzesvorschlag gegen die sogenannte „Shrinkflation“, bei der Packungsgrößen von Produkten schrumpfen, während der Preis gleich bleibt oder sogar steigt, soll noch in diesem Jahr erarbeitet werden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Preiserhöhungen: Mehr Klarheit und Transparenz

Das Gesetz soll dafür sorgen, dass versteckte Preiserhöhungen über kleinere Packungsgrößen künftig im Regal gekennzeichnet werden. Das soll für mehr Klarheit und Transparenz sorgen. „Die Menschen haben ein Recht auf faire und ehrliche Preise. Irreführende Rabatte, versteckte Preiserhöhungen und Shrinkflation untergraben das Vertrauen der Konsumenten“, betonte Hattmannsdorfer.