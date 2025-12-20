Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türchen 20

Diese Modedesignerin kreiert, was das Herz begehrt

Kärnten
20.12.2025 05:00
Carolin Berger ist Modedesignerin.
Carolin Berger ist Modedesignerin.(Bild: Elisa Aschbacher)

Ob Fashion Week, für Firmen oder Hotels: Kärntens Modedesignerin mischt mit ihren selbst kreierten Werken überall mit. Carolin Berger spricht im Adventkalender der „Kärntner Krone“ über ihre jüngsten Projekte und vieles mehr. 

0 Kommentare

Seit ihrem 15. Lebensjahr widmet sich Carolin Berger dem Schneidern und der Kreation von Kleidern. „Diese Fähigkeiten habe ich während meiner Ausbildung am CHS Villach erlernt und anschließend am Institut di Moda Burgo in Mailand weiter vertieft“, erklärt die Oberkärntner Modedesignerin. 

Durch verschiedene Projekte, wie Bälle, Events und die Vienna Fashion Week, hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt. „Als ausgebildete Pädagogin im Bereich Textil und Fashion gebe ich mein Wissen an die Schüler am CHS Villach weiter“, erklärt Berger, die in Millstatt wohnt und vor allem dort immer wieder modische Kunstwerke kreiert – darunter das Millstätter Dirndl.

„Das habe ich damals anlässlich 950 Jahre Stift Millstatt entwickelt.“ Aber auch das Personal des Hotels Seeglück in Millstatt wurde von ihr eingekleidet. 

Ihr jüngstes Projekt: Carolin kreierte ein Kostüm für die Künstlerin Monika Peitler, das im Zuge ...
Ihr jüngstes Projekt: Carolin kreierte ein Kostüm für die Künstlerin Monika Peitler, das im Zuge des Lichtwegs in Millstatt in der Adventzeit vorgestellt wird.(Bild: Carolin Berger)
Eines ihrer jüngsten Werke.
Eines ihrer jüngsten Werke.(Bild: Carolin Berger)

Aufträge für Firmen und Privatpersonen
Der 39-jährigen Millstätterin gehen die Ideen nicht aus. „Meine aufregendsten Projekte waren für das Unternehmen Simens sogenannte Walking Act Kleider mit LED Lichter – Walking Acht ist eine Form der mobilen Unterhaltung, bei der Künstler in Kostümen durch die Menge gehen“, erklärt Berger.

„Grundsätzlich ist für mich aber jedes Projekt aufregend und eine Herausforderung“, fügt sie hinzu und findet es besonders aufregend, „mit unterschiedlichsten Branchen zusammenzuarbeiten – egal ob es in der Technik, im Sport, Kunst oder in der High Fashion ist.“

Lesen Sie auch:
Zwei Freundinnen haben die Firma Cadi gegründet. 
Türchen 19
Zwei beste Freundinnen kreieren Kärntner Schmuck
19.12.2025
Türchen 18
Sie bringen frischen Wind ins Kärntner Heimatwerk
18.12.2025
Türchen 17
None‘s-Betreiber kaufen Lokal in Millstatt auf
17.12.2025

Wir verlosen... 
...einen Gutschein für ein Kleidungsstück, bearbeitet von Modemacherin Carolin Berger. Mitmachen ist einfach. Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus. 

Viel Glück beim Mitmachen.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
244.951 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
126.110 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
122.402 mal gelesen
Mehr Kärnten
Türchen 20
Diese Modedesignerin kreiert, was das Herz begehrt
Folge 21: Edle Herren
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Ins Spital geflogen
Skifahrer fuhr nach Kollision mit Senior davon
Rennen um Stadtchef?
Fertige Projekte und neue Ideen in Klagenfurt
Krone Plus Logo
In der Division I
Eishockey-Klub darf auf eine neue Halle hoffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf