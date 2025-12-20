Diese Modedesignerin kreiert, was das Herz begehrt

Ob Fashion Week, für Firmen oder Hotels: Kärntens Modedesignerin mischt mit ihren selbst kreierten Werken überall mit. Carolin Berger spricht im Adventkalender der „Kärntner Krone“ über ihre jüngsten Projekte und vieles mehr.
Seit ihrem 15. Lebensjahr widmet sich Carolin Berger dem Schneidern und der Kreation von Kleidern. „Diese Fähigkeiten habe ich während meiner Ausbildung am CHS Villach erlernt und anschließend am Institut di Moda Burgo in Mailand weiter vertieft“, erklärt die Oberkärntner Modedesignerin.
Durch verschiedene Projekte, wie Bälle, Events und die Vienna Fashion Week, hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt. „Als ausgebildete Pädagogin im Bereich Textil und Fashion gebe ich mein Wissen an die Schüler am CHS Villach weiter“, erklärt Berger, die in Millstatt wohnt und vor allem dort immer wieder modische Kunstwerke kreiert – darunter das Millstätter Dirndl.
„Das habe ich damals anlässlich 950 Jahre Stift Millstatt entwickelt.“ Aber auch das Personal des Hotels Seeglück in Millstatt wurde von ihr eingekleidet.
Aufträge für Firmen und Privatpersonen
Der 39-jährigen Millstätterin gehen die Ideen nicht aus. „Meine aufregendsten Projekte waren für das Unternehmen Simens sogenannte Walking Act Kleider mit LED Lichter – Walking Acht ist eine Form der mobilen Unterhaltung, bei der Künstler in Kostümen durch die Menge gehen“, erklärt Berger.
„Grundsätzlich ist für mich aber jedes Projekt aufregend und eine Herausforderung“, fügt sie hinzu und findet es besonders aufregend, „mit unterschiedlichsten Branchen zusammenzuarbeiten – egal ob es in der Technik, im Sport, Kunst oder in der High Fashion ist.“
