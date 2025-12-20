Diese Modedesignerin kreiert, was das Herz begehrt

Durch verschiedene Projekte, wie Bälle, Events und die Vienna Fashion Week, hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt. „Als ausgebildete Pädagogin im Bereich Textil und Fashion gebe ich mein Wissen an die Schüler am CHS Villach weiter“, erklärt Berger, die in Millstatt wohnt und vor allem dort immer wieder modische Kunstwerke kreiert – darunter das Millstätter Dirndl.