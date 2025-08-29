Wer ist schuld an den hohen Lebensmittelpreisen?

Die Klage ist bis heute nicht bei den vier beklagten Unternehmen angekommen, was dort für Verwunderung sorgt. „Wir können die Klage nicht kommentieren, weil sie leider noch gar nicht zugestellt wurde“, sagt Handelsverband-Chef Rainer Will, der betont, dass „die Regularien und Gesetze zur Preisauszeichnung in kaum einem Land so streng wie in Österreich sind“. Im „Krone“-Gespräch macht er seinem Ärger weiter Luft: „Während China-Händler Narrenfreiheit haben, werden unsere Händler in ein falsches Licht gerückt.“