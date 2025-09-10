Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“

Rutte-Appell an Putin: „Hören Sie auf“

NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete die Verletzung des polnischen Luftraums als „absolut rücksichtslos“. Eine vollständige Bewertung des Vorfalls stehe aber noch aus. „Ob es Absicht war oder nicht, es ist absolut rücksichtslos, es ist absolut gefährlich.“ Seine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei klar: „Beenden Sie den Krieg in der Ukraine. Hören Sie auf, den Luftraum der Verbündeten zu verletzen. Und wissen Sie, dass wir bereitstehen, dass wir wachsam sind und dass wir jeden Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigen werden.“