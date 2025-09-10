Mann (35) trat seiner Freundin mit Fuß ins Gesicht

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 17.45 zu einer schwer verletzten Frau nach Klagenfurt gerufen. Ihr Freund schlug ihr mit der Faust mehrmals ins Gesicht und trat auch mit den Füßen darauf ein. Danach ließ er sie alleine zurück.
„Die Frau, die wir am Einsatzort antrafen, war alkoholisiert, verletzt und stand unter Schock“, so die Polizei. Laut ihren Angaben wohnt sie mit ihrem Freund, einem 35-jährigem Kroaten in einer Wohnung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat der Mann mehrmals mit seinen Fäusten auf das Gesicht der 47-Jährigen eingeschlagen.
„Der Mann sei ihr gegenüber bereits in der Vergangenheit gewalttätig geworden und habe sie bereits mehrmals schwer verletzt“, heißt es von den Einsatzkräften. Ein Zeuge habe die Auseinandersetzung mitbekommen und der Frau geholfen, als er sah, dass der Mann ihr mit dem Fuß ins Gesicht trat.
Der 35-Jährige ist danach weggegangen und hat die Frau auf der Wiese liegen lassen. Diese erlitt schwere Verletzungen, Hämatome und Schürfwunden. Die Rettungskette wurde von einem zufällig vorbeifahrenden Radfahrer in Gang gesetzt. Daraufhin wurde die Frau ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Der gewalttätige Mann konnte einige Zeit später von der Polizei angetroffen werden und wurde zum Vorfall befragt. Sie stellten auch bei ihm eine Alkoholisierung fest und es wurde gegen ihn ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Weitere Ermittlungen laufen.
