Mehr Spielraum für Kreditnehmer und Banken

Mehr Flexibilität nach Ende der KIM-VO

Das Ende der KIM-VO habe zwar mehr Flexibilität für die Banken und ihre Kreditvergabe gebracht, es komme aber darauf an, wie und ob die Banken diese Flexibilität auch nützen, sagte Hannes Dolzer, Obmann des Fachverbandes der Finanzdienstleister. Das tun offenbar nicht alle Institute. Eine exemplarische Umfrage des Fachverbandes unter fünf großen Banken und drei Kreditvermittlern habe ergeben, dass drei von den fünf Banken an den Vergabekriterien nach dem Aus der Verordnung nichts verändert haben. Zwei Banken nutzen dagegen die höhere Flexibilität und machen beispielsweise Ausnahmen für jüngere Menschen oder behandeln ein Kriterium strenger, wenn ein anderes nicht erfüllt werden kann.