Taxler zertrümmerte den Wagen eines Kollegen

Drei Monate bedingte Haftstrafe

Vor dem Gerichtstermin habe er versucht, sich mit dem Chef des konkurrierenden Taxiunternehmens finanziell zu einigen. „Aber der Betrag, den er wollte, schien mir zu hoch.“ Laut Urteil muss er nun die volle Länge blechen. Drei Monate bedingte Haft gibt’s obendrauf. Er akzeptiert. Aber: „Im Moment kann ich höchstens 30 Euro pro Monat zahlen“, sagt der 42-Jährige, der 650 Euro Arbeitslosengeld bezieht und mit der „geringfügigen“ Taxlerei auf 1200 Euro kommt. 750 davon gehen als Alimente an seine drei Kinder.