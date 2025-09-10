Vom „Privileg“, Wiesenmarkt feiern zu dürfen

Die zumindest gefühlt unsichere Wirtschaftslage scheint auch vor einem uralten Volksfest nicht haltzumachen; die Autoschau ist reduziert, landwirtschaftliche Maschinen fehlen und auch ein Discobetreiber sieht sich heuer außer Stande, mitzumachen. Ersatz wird bis zur letzten Minute gesucht. Und der Optimismus lebt für eine „guate Jahreszeit bei uns in St. Veit“, wie Radaelli das Fest nennt.