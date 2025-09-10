Vorteilswelt
Tradition in St. Veit

Vom „Privileg“, Wiesenmarkt feiern zu dürfen

Kärnten
10.09.2025 08:00
(Bild: Kogler Christina Natascha)

Seit 1362 gilt im Herbst in St. Veit Jahrmarktrecht. Heuer zum 662. Mal. Auch wenn’s nicht leichter wird: Es ist schon (fast) alles angerichtet!

Zwei Wochen vor dem Wiesenmarkt wird traditionell auf dem Hauptplatz der Herzogstadt die Marktfreyung aufgerichtet. Diesen Samstag ist es soweit. Und ab dem 27. September wird dann bis zum 6. Oktober gefeiert, gekauft, getandelt, Ringelspiel gefahren, eine Wirtschaftsschau gezeigt und natürlich viel Bier getrunken.

Wobei nur noch lokale, heimische Brauereien eingeladen wurden. Und so wird Hirter (heuer zum 755-Jahr-Jubiläum der Privatbrauerei nicht im Zelt, sondern einem hochwertigen Holzhaus) und Wimitzbräu gezapft. „Es ist Österreichs populärstes Volksfest“, behauptet Bürgermeister Martin Kulmer und erzählt von den Vorbereitungen: vom umfangreichen, ausgeklügelten Sicherheitskonzept bis zum neuen Toilettenbetreiber.

Optimismus trotz schwieriger Wirtschaftslage
160 Standler auf dem Krämermarkt, neue Fahrgeschäfte am Vergnügungspark und 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Festumzug, darunter auch Gäste aus Niederösterreich, zählt Marktreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli auf. Und erzählt aber auch von Schwierigkeiten, den Markt weiterzuentwickeln.

Die zumindest gefühlt unsichere Wirtschaftslage scheint auch vor einem uralten Volksfest nicht haltzumachen; die Autoschau ist reduziert, landwirtschaftliche Maschinen fehlen und auch ein Discobetreiber sieht sich heuer außer Stande, mitzumachen. Ersatz wird bis zur letzten Minute gesucht. Und der Optimismus lebt für eine „guate Jahreszeit bei uns in St. Veit“, wie Radaelli das Fest nennt.

ÖBB-Sonderzüge
Mit den Bundesbahnen konnten übrigens wieder für alle zehn Festtage Sonderzüge bis spät in die Nächte vereinbart werden; aber auch Parkplätze wird es tausende geben. Und wem das Geld ausgeht, der kann heuer an zwei Bankomaten „nachtanken“.

Porträt von Hannes Mößlacher
Hannes Mößlacher
Tradition in St. Veit
Vom „Privileg“, Wiesenmarkt feiern zu dürfen
