Wer jetzt leichter einen Immobilienkredit erhält

Nach dem Auslaufen der KIM-Verordnung, die den Banken strenge Regeln bei der Vergabe von Immobilienkrediten vorschrieb, kommen die Österreicher jetzt wieder leichter an Finanzierungen. Hannes Dolzer, WKÖ-Obmann der Finanzdienstleister: „Wir haben in einer Umfrage fünf Banken kontaktiert.“ Und für alle, die sich für einen Wohnbaukredit interessieren, gibt es jetzt gute Nachrichten.