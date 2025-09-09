Robatsch: „St. Pauli ist ein geiler Verein!“

„Kann mir vorstellen, sehr lange bei St. Pauli zu bleiben“

Auch wenn er bei beiden Partien im Kader stand, reichte es noch nicht zu einem Einsatz. Doch der Veldener hat im Norden Deutschlands noch einiges vor: „Wenn ich meine Freunde dazuzähle, habe ich bis jetzt drei, vielleicht vier Leute mit meinem Namen am Trikot gesehen. Das will ich noch ändern. Ich kann mir gut vorstellen, sehr lange bei St. Pauli zu bleiben!“