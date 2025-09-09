Gemeindeaufsicht nimmt Ferlach unter die Lupe

Geld soll noch auf Sparbuch liegen

Für Bürgermeister Appé völlig unverständlich, denn „wir wurden nicht einmal über diese Prüfung informiert.“ Zudem habe man nie Gelder aus dem Wasserhaushalt zweckentfremdet, denn die Rücklagen für den Wasserhaushalt würden auf einem Sparbuch liegen, von dem weder Ab- noch Umbuchung getätigt wurden. „Daher haben wir auch demnächst einen Termin mit der Gemeindeaufsicht, um dieses Missverständnis aufzuklären“, sagt der Bürgermeister.

Ferlach ist eine der letzten Gemeinden, die eine Wasserbereitstellungsgebühr einführen. „Anders ist es leider nicht möglich. Die Gemeinden stehen mit dem Rücken zur Wand.“