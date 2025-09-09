Ab jetzt Maria Lassnigs Atelier „mit Leben füllen“

Wer Maria Lassnigs Bilder zum ersten Mal sieht; oder wer sich daran zurückerinnert, wie es war, sie das erste Mal gesehen zu haben; der weiß: Ihre Motive, ihre Farben lösen beim Betrachten eine Mischung aus Irritation und tiefer Faszination aus. Ihre „Körperbewusstseinsbilder“ führen den eigenen Blick nach innen, anstatt den Körper von außen zu betrachten, darzustellen. Die teilweise verzerrten, fragmentierten oder ganz verfremdeten Figuren lassen einen Schmerzen und/oder Sehnsüchte nachfühlen. Lassnigs Bilder zeigen unser Menschsein roh und ehrlich, statt harmonisch und schön. Berühren sie uns gerade deshalb?