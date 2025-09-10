FIFA-Länderspielpause: Ab 2026 wird‘s anders

Aktuell läuft‘s noch so (wie gerade erlebt): Der Liga-Betrieb wird in Europa im Herbst zweimal unterbrochen: einmal im September, einmal im Oktober, jeweils für zwei Spiele. Am Beispiel Österreich hieß das aktuell: Zypern und Bosnien im September, San Marino und und Rumänien im Oktober. Das wird sich ändern. Ab 2026 werden die beiden Liga-Unterbrechungen praktisch zu einer zusammengelegt, die wird dafür verlängert. Heißt konkret: Nächstes Jahr dauert die Länderspielpause von 23. September bis 8. Oktober. Statt jeweils zwei Spielen wird‘s dann in diesem Zeitfenster einmal vier Spiele geben.