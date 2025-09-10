Klick – und plötzlich waren über 100.000 Euro weg

Ein Anleger, der sich offenbar auf Kryptowährungen spezialisiert hatte, geriet ins Visier von unbekannten Web-Betrügern und tappte in deren Falle. Quasi mit einem Klick verlor der Tiroler (46) mehr als 100.000 Euro. Von den Kriminellen und dem Geld fehlt freilich jede Spur!
Es war ein Schock – der 46-jährige Mann aus dem Tiroler Außerfern dürfte seinen eigenen Augen nicht getraut haben. Am Dienstag war von seiner Krypto-Wallet plötzlich ein sechsstelliger Eurobetrag abgebucht worden!
Fake-Schreiben mit QR-Code
„Zuvor hatte er ein täuschend echt wirkendes Schreiben mit einem QR-Code erhalten, der ihn auf eine gefälschte Website führte. Auf dieser hat er dann seine Wiederherstellungsphrase eingegeben“, schildert die Polizei.
Fünf Transaktionen folgten
Unmittelbar danach seien seine gesamten Bitcoins in insgesamt fünf Transaktionen auf verschiedene Wallet-Adressen überwiesen worden. Wer hinter dem Betrugscoup steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Erfolgsaussichten sind wohl eher gering.
