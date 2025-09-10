Vorteilswelt
In Falle getappt

Klick – und plötzlich waren über 100.000 Euro weg

Tirol
10.09.2025 15:02
Unbekannte Betrüger nahmen den Tiroler ins Visier – dieser tappte in die Falle.
Unbekannte Betrüger nahmen den Tiroler ins Visier – dieser tappte in die Falle.(Bild: jfhp - stock.adobe.com)

Ein Anleger, der sich offenbar auf Kryptowährungen spezialisiert hatte, geriet ins Visier von unbekannten Web-Betrügern und tappte in deren Falle. Quasi mit einem Klick verlor der Tiroler (46) mehr als 100.000 Euro. Von den Kriminellen und dem Geld fehlt freilich jede Spur!

0 Kommentare

Es war ein Schock – der 46-jährige Mann aus dem Tiroler Außerfern dürfte seinen eigenen Augen nicht getraut haben. Am Dienstag war von seiner Krypto-Wallet plötzlich ein sechsstelliger Eurobetrag abgebucht worden! 

Fake-Schreiben mit QR-Code
„Zuvor hatte er ein täuschend echt wirkendes Schreiben mit einem QR-Code erhalten, der ihn auf eine gefälschte Website führte. Auf dieser hat er dann seine Wiederherstellungsphrase eingegeben“, schildert die Polizei.

Lesen Sie auch:
Über Jahre wurde die Frau betrogen. (Symbolbild)
Vermögen verloren
Gutgläubige Tirolerin zahlte jahrelang an Ganovin
09.09.2025

Fünf Transaktionen folgten
Unmittelbar danach seien seine gesamten Bitcoins in insgesamt fünf Transaktionen auf verschiedene Wallet-Adressen überwiesen worden. Wer hinter dem Betrugscoup steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Erfolgsaussichten sind wohl eher gering.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

