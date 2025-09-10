Klick – und plötzlich waren über 100.000 Euro weg

Fünf Transaktionen folgten

Unmittelbar danach seien seine gesamten Bitcoins in insgesamt fünf Transaktionen auf verschiedene Wallet-Adressen überwiesen worden. Wer hinter dem Betrugscoup steckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Erfolgsaussichten sind wohl eher gering.