Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aber kein Mordversuch

Vier Jahre Haft nach Messerstich im Lehener Park

Salzburg
10.09.2025 15:52
Verhandelt wurde am Dienstag und Mittwoch im Saal 230 des Landesgerichtes.
Verhandelt wurde am Dienstag und Mittwoch im Saal 230 des Landesgerichtes.(Bild: Tröster Andreas)

Die Bluttat im Salzburger Lehener Park war kein Mordversuch, entschieden die Geschworenen denkbar knapp. Für den hauptangeklagten Tschetschenen (52) setzte es vier Jahre unbedingte Haft wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Das eigentliche Opfer, ein Landsmann (53), fasste auch aus: drei Monate auf Bewährung wegen versuchter Körperverletzung.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtete über den Prozess am Vortag: Zwei Tschetschenen (52, 53) saßen auf der Anklagebank – einer wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, der andere wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Hintergrund war ein blutiger Streit zwischen den beiden, der sich am 14. Februar im berühmt-berüchtigten Lehener Park in Salzburg abgespielt hatte. Das eigentliche Opfer des Mordversuchs, der 53-Jährige, hatte beim Treffen ein Messer mit. Im Laufe des Streits bekam es der 52-Jährige in die Hände und stach zu: in den Oberkörper und durch den Oberarm seines Opfers.

Lesen Sie auch:
Wieder kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung im Lehener Park in der Stadt Salzburg.
Vorwurf Mordversuch
Blutiger Streit unter Tschetschenen in Lehen
09.09.2025

Eine Tötungsabsicht bestritt der vierfache Familienvater, räumte aber eine absichtliche Körperverletzung ein. Der Mitangeklagte bestritt den Vorwurf. Denkbar knapp endete die Entscheidung der Geschworenen zur Frage des Mordversuchs: vier gegen vier Stimmen. Da in der Justiz der Grundsatz „im Sinne des Angeklagten“ gilt, wurde der Hauptangeklagte letztlich wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Mitangeklagte erhielt drei Monate auf Bewährung wegen versuchter Körperverletzung. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Kinderkopftuchverbot
„Einziger Zwang sollte die Schulpflicht sein“
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.890 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
174.516 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
112.463 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1759 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1699 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf