Vier Jahre Haft nach Messerstich im Lehener Park

Die „Krone“ berichtete über den Prozess am Vortag: Zwei Tschetschenen (52, 53) saßen auf der Anklagebank – einer wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes, der andere wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Hintergrund war ein blutiger Streit zwischen den beiden, der sich am 14. Februar im berühmt-berüchtigten Lehener Park in Salzburg abgespielt hatte. Das eigentliche Opfer des Mordversuchs, der 53-Jährige, hatte beim Treffen ein Messer mit. Im Laufe des Streits bekam es der 52-Jährige in die Hände und stach zu: in den Oberkörper und durch den Oberarm seines Opfers.